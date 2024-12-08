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長島鐵路大中央麥迪遜車站 躍全球最美車站之列

記者許君達╱紐約報導
曼哈頓大中央麥迪遜車站獲聯合國教科文組織「全球最美客運站」系列之凡爾賽室內獎。(取自MTA)
曼哈頓大中央麥迪遜車站獲聯合國教科文組織「全球最美客運站」系列之凡爾賽室內獎。(取自MTA)

聯合國教科文組織(UNESCO)日前宣布，2023年年初投入使用的長島鐵路(LIRR)大中央麥迪遜車站(Grand Central Madison)獲得2024年度「全球最美客運站」系列之凡爾賽室內獎(Versailles Interior Award)。

根據聯合國教科文組織的介紹，凡爾賽獎旨在表彰那些「為居住環境留下非凡印記的當代建築項目」，評獎標準側重革新性、創造性、在地性和生態效率，評委則為來自世界各地的建築師、設計師及文化界傑出人士。

本年度凡爾賽獎入圍名單於今年9月公布，入圍者除大中央麥迪遜車站外，還包括奧地利聖沃夫岡(St. Wolfgang)的沙夫山齒軌火車站(Schafbergbahn Station)、澳洲墨爾本的貝爾車站(Bell Station)、法國圖盧茲的馬塔比歐車站(Matabiau Station)、義大利拿坡里的奇亞亞地鐵站(Chiaia Metro Station)以及中國的北京火車站。

大中央麥迪遜車站工程耗時14年，於2023年1月開通，是全美近67年間新建的最大鐵路客運站。車站位於紐約著名觀光勝地大中央車站(Grand Central)西側，共有兩層地下大廳，包含四個月台和八條鐵軌，總占地70萬平方呎。 站內公共空間除必要基礎設施、餐飲服務設施外，還陳列大量藝術作品，其中包括著名藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)和琪琪·史密斯(Kiki Smith)合作的馬賽克裝置。

大中央麥迪遜車站與東河隧道相連，將長島鐵路的列車引入曼哈頓東區、並與北線鐵路(Metro North)實現近距離換乘。開通近兩年後，每天的客流量已超過26萬人次，超過了波士頓南站和芝加哥聯合車站，成為繼紐約賓州車站(Penn Station)和大中央車站之後、全美第三繁忙的通勤鐵路車站。

長島鐵路公司主席弗里(Rob Free)表示，該車站不僅在美學上擁有獨特設計，並與上方歷史悠久的大中央車站相得益彰，同時也切實服務了乘客，使長島鐵路列車在曼哈頓的通達度更高、服務水平得到顯著提升。

曼哈頓大中央麥迪遜車站獲聯合國教科文組織「全球最美客運站」系列之凡爾賽室內獎。圖...
曼哈頓大中央麥迪遜車站獲聯合國教科文組織「全球最美客運站」系列之凡爾賽室內獎。圖為車站入口。(記者許君達╱攝影)

長島鐵路 中央車站 入圍

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