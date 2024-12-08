市警：上月犯罪減少 地鐵達兩位數降幅

市警指11月整體指數犯罪率下降5.7%。得益於謀殺、搶劫、入室盜竊、重大盜竊和汽車盜竊案件的減少。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 警(NYPD)近日公布11月犯罪數據，顯示全市整體犯罪率有所下降，地鐵 犯罪也出現了兩位數的降幅。

根據市警數據，11月整體指數犯罪率下降了5.7%，主要得益於謀殺、搶劫、入室盜竊、重大盜竊和汽車盜竊案件的減少。

根據統計，上個月記錄了28起謀殺案，比2023年11月的30起下降了6.7%。搶劫案件則從去年同期的1400起下降到1296起，降幅為7.4%；入室盜竊案件從1104起減少到1037起，降幅為6.1%；重大盜竊案件從4192起減少到3775起，降幅為9.9%；汽車盜竊案件從1220起下降到1171起，降幅為4%。

儘管如此，11月所錄得的強暴案件同比激增，從112起增加到158起，且重罪襲擊案件同比略增0.2%，從2177起上升到2182起。同時，槍擊事件同比增加了3.1%，在上月共發生67起，而2023年11月為65起。

地鐵犯罪則同比下降了15.8%，上個月報告了202起，而去年同期為240起。市長亞當斯(Eric Adams)也多次強調，地鐵治安在經過多輪加強執法後，有明顯改善。

此外，仇恨犯罪 同比下降了53%，從去年11月的86起減少到上個月的40起。根據市警的數據，在這40起仇恨犯罪中，有21起是針對猶太人的事件，針對亞裔的有3起。

剛於上周上任的市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，儘管紐約市的暴力和無序現象呈現下降趨勢，這在2024年進入最後一個月之際令人倍感鼓舞，但「還有很多工作要做」，以提供市民應得的公共安全。

她說，「警局的使命不僅是確保居民的安全，還要改善他們的生活質量。」