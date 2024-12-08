州主計長報告：學前特殊教育資源不足 未完全覆蓋需求者

州主計長發布審計報告，稱學前特殊教育服務的開展和監督均很不盡如人意。(取自市長辦公室)

紐約州 主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)近日發布審計報告，指由於資源不足，紐約州學前特殊教育服務(Pre-scholl special education services)覆蓋程度不盡如人意，而由於數據有限，教育部門對此項服務的監督也受到阻礙。

紐約州學前特殊教育服務旨在幫助身障或有特殊需求的學齡前兒童提供與其他同齡人平等的優質教育資源，服務內容包括語言治療、物理治療、專門教學、家長培訓及心理諮詢等。截至2022年10月，全州共有超過4萬名兒童接受學前特殊教育服務。

學前特殊教育服務的流程複雜，需要大量專業人員參與。需要這項服務的兒童首先需要被推薦到學區 的學前特殊教育委員會(CPSE)，學區須依法在十個工作日內徵求家長的同意，然後啟動評估。在經過學區專業團隊或州教育廳委派的機構評估完成後，教育機構須在家長同意後的60個工作日內為兒童制定個性化教育計畫書，學區則須根據計畫書內容與學校進行協調。

然而審計發現，多數學區並未能確保所有有需求的兒童都按時享受到這項服務。在紐約市 外參與回訪調查的550個學區中，有83%存在等待名單，而在審計團隊實地考察過的40個學區中，有過半數的21個存在等待名單。此外，州府負責監督學前特殊教育服務的部門每年僅對全州710個學區中的118各進行審查，審查也常流於形式，既無法蒐集準確的數據又無法評估哪些學區或學校資源最匱乏。

州教育廳則承認，他們掌握的信息非常有限，目前不知道到底有多少兒童被遺留在等待名單上，也不知道還有多少本應享受學前特殊教育服務的兒童由於種種原因而沒有申請。而在數據分析上的不足又使他們並不掌握資源短缺最嚴重的領域和區域，以致提不出有效的解決方案。