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庇護所恐成川普驅逐非法移民「靶子」 維權團體籲關閉

記者尤昱程╱紐約報導
據市府數據，紐約市目前每周約有1300名無證客離開庇護系統，但同時仍有約900人會進入，導致庇護資源仍處於緊張狀態。圖為位於貝涅特機場的庇護所。(本報檔案照)
據市府數據，紐約市目前每周約有1300名無證客離開庇護系統，但同時仍有約900人會進入，導致庇護資源仍處於緊張狀態。圖為位於貝涅特機場的庇護所。(本報檔案照)

隨著總統當選人川普即將於明年1月宣誓就職，倡議團體呼籲市長亞當斯(Eric Adams)加速關閉一些擁有高知名度的庇護所，避免屆時遭到移民官員在這些地點突襲檢查或監視，以執行川普的「大規模驅逐非法移民」計畫。

根據市府數據，紐約市目前每周約有1300名無證客離開庇護系統，但同時仍有900人會進入，導致庇護資源一直處於緊張狀態；據悉，市府在過去一個月已關閉11個庇護所，並計畫月底前再關閉10個。

倡議團體認為，在川普政府推行更嚴格移民政策的背景下，市府的行動需更謹慎，以避免讓庇護所成為執法的「靶子」；當中擁有高知名度的庇護所引發的關注更為突出，包括位於布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)內的庇護所，該收容所可容納約2000人，地理位置敏感且曝光度高。

共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)曾公開反對貝涅特機場的庇護所，稱此舉「加重了納稅人負擔」，並呼籲停止在聯邦土地上設置庇護設施。與此同時，市議會部分成員則支持修改紐約市的庇護法律，以便更廣泛地配合聯邦執法行動。

但倡議團體認為，紐約市應堅持其擔任庇護城市的承諾，優先保護無證客的安全；現行法律禁止市府協助聯邦移民執法，並要求執法人員持搜查令才能進入庇護所，倡議者呼籲市府進一步加強對庇護所工作人員的培訓，確保他們能在面對執法時保護移民的合法權益。

亞當斯表示，他將與川普政府指定管理無證移民事務的霍曼(Tom Homan)會談，之後再決定庇護所發展的下一步計畫。他強調，未來的政策需要在保護城市資源與保障移民安全之間取得平衡。

目前，市府正逐步淘汰緊急庇護所，計畫最終將無證客全面整合至傳統庇護系統。但倡議團體認為，這一目標短期內難以實現，特別是在川普即將推行更嚴厲移民政策的背景下，呼籲市府推出更好的措施。

庇護 非法移民 川普

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