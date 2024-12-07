講述疫情封控 導演婁燁新作3月紐約首映

講述中國武漢疫情封控，導演婁燁新作「一部未完成的電影」3月紐約首映。(取自金馬獎)

中國導演婁燁的新作「一部未完成的電影」(An Unfinished Film)，講述新冠疫情 時期的嚴格社會封控，將於明年3月在紐約市首映；該片本年5月在坎城(Cannes)影展初登螢幕，並在上個月獲得金馬獎最佳劇情片，但因受到官方審查，預計僅能在海外放映。

明年3月14日，本片將在曼哈頓獨立影院「電影沙龍」(Film Forum)上映。「電影沙龍」表示，「一部未完成的電影」聚焦於疫情首波爆發後引發的封鎖與恐慌，通過一個「關於藝術創作復興」的故事，刻畫出病毒早期傳播的破壞力，以及大眾因共同隔離而產生的聯繫。

在中國，持續近三年的「清零」防疫 方針，被批評指造成不必要的患者死亡，並嚴重損害經濟，最終導致多地發生「白紙運動」示威。儘管官方在2022年12月快速放寬防疫政策，但未有承認封控期間的極端做法，並對異見和批評進行審查。

此片首映後，在中國互聯網受到大量好評，但許多貼文遭到刪除，評分網站「豆瓣」也將影片條目下架。根據「電影沙龍」，本片的製作地點為新加坡和德國。目前，該作品未獲中國的電影公映許可證，預計僅能在海外放映。

據介紹，本片以疫情初期的武漢 封城為背景，講述在2020年初，一個電影攝製組在當地重聚，繼續拍攝一部十年前未完成的影片，但是隨著各地進入封城狀態，攝製組需共同面對防疫措施的限制。劇情中，劇組人員計畫在封控前離開武漢，但部分人仍被滯留在酒店。

過程中，有試圖突破限制的人與安保發生衝突，還有人因成為病毒接觸者被帶至「方艙」，或和防疫人員發生肢體衝突。看過電影的觀眾表示，影片還使用了網絡流傳的真實視頻，如夜晚武漢被封小區傳出的歌聲等，以豎屏格式依次播放。醫生李文亮、方艙醫院和白紙運動等，也為片中素材。

在電影本年5月於坎城影展首映後，有觀眾在現場喊出「婁燁是中國最偉大的導演」。畢業於北京電影學院的婁燁，被冠以「禁片導演」的稱號，曾因「頤和園」被禁拍五年，並在期間偷拍完成「春風沉醉的夜晚」。以廣州城中村拆遷為背景的「風中有朵雨做的雲」，則在耗時多年刪改後得以放映。

在上月，「一部未完成的電影」獲得第61屆金馬獎最佳劇情片和最佳導演兩個獎項。婁燁缺席典禮，由妻子、電影監製馬英力代為領獎。馬英力表示，這部影片是對「時代的一點點記憶和紀念」，也是婁燁「最快樂、最特別的一部作品」。