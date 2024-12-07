華埠警匪追逐誤撞網約車 男子涉多輛汽車竊案被捕

曼哈頓華埠現警匪追車，一輛網約車遭誤撞擋在路中央。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓 下城5日晚間發生涉及多輛汽車的警匪追車事件，警方在追捕涉嫌偷盜車輛的嫌犯時途徑華埠 ，追逐中導致一輛網約車 被誤撞；嫌犯隨後在數十個街口外的道路被截停，為一名20歲的男性青年。

警方表示，本次追逐跨越三個市警轄區，最先在第七分局區內的諾福克街(Norfolk St.)和薩福克街(Suffolk St.)間的斯坦頓街(Stanton St.)發生，當時警員通過車輛牌照識別系統(License Plate Recognition)，發現一輛被盜的車輛。

隨後警員靠近該車輛要求檢查，但嫌犯立即踩油門逃逸，從而引發追逐。在當日傍晚6時前後，追逐車輛進入華埠五分局轄區，並途徑堅尼路(Canal St.)和勿街(Mott St.)等主幹道。

華埠一名目擊者表示，至少看見約七輛警車參與追捕，多處可見閃爍的警燈，且不斷有警車鳴笛疾馳而過。此次追逐也導致一輛無辜車輛遭到誤撞，發生在勿街與窩扶街(Worth St.)的交界。

車主薩奇西洛(Victor Saquisilo)表示，自己所駕車輛為市計程車管理局(TLC)牌照的網約車，遭到撞擊時正在載客，車上有兩名乘客。薩奇西洛說，儘管自己和客人都未受傷，但均對突然而來的車禍感到害怕和不知所措。

兩位乘客隨後換乘車輛離開，而薩奇西洛則在現場等待救援。由於車輛被撞到擋在路口中，造成交通一度受阻。薩奇西洛說，被撞部位為車輛後方，但並不清楚為嫌犯或警員的車輛所致。

根據市警消息，嫌犯駕駛的是2018年出款的英菲尼迪(Infiniti)轎車，嫌犯一直開到靠近哈德遜河林蔭道(Hudson River Greenway)旁的莫頓街(Morton St.)，才被警員攔截並逮捕，而該位置已屬第六分局轄區。