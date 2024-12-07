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王嘉廉醫療中心命名儀式 表彰何衛雲伉儷 致力紐約醫療

記者劉梓祁╱紐約報導
王嘉廉社區醫療中心命名儀式，表彰何衛雲及林秀槐伉儷改善紐約醫療。(王嘉廉社區醫療中心提供)
王嘉廉社區醫療中心命名儀式，表彰何衛雲及林秀槐伉儷改善紐約醫療。(王嘉廉社區醫療中心提供)

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)近日舉行命名儀式，將其位於曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)的門診大樓命名為何衛雲(Marie Lam)與林秀槐(Shau Wai Lam)伉儷紀念大樓，表彰他們長期以來對紐約市社區醫療事業所作的貢獻，兩人也在揭幕時淚灑現場。

當晚，社區領袖、醫療界人士等數十人到場共同揭幕。何衛雲作為王嘉廉社區醫療中心的創始人之一，自1971年中心成立以來，便不斷推動社區醫療事業，並在同年參與舉辦首屆「華埠健康日」。

此後，她擔任王嘉廉社區醫療中心及華埠健康診所基金會(CHCF)董事，致力拓展亞裔及其他弱勢群體的醫療服務。王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示，「林氏伉儷在過去50餘年中，始終不懈致力為最需要幫助的群體提供符合文化習慣的服務。他們的奉獻精神將繼續激勵我們，並鼓舞我們為新一代紐約市民提供更好的服務。」

華埠健康診所基金會董事局主席、醫生鄺理中(Raymond Fong)也說，「此次命名儀式旨在表彰兩位體現社區服務精神的傑出人物。何衛雲與林秀槐長期致力讓優質醫療服務惠及所有人。他們的慷慨與遠見，讓這幢大樓成為我們社區中無數家庭的希望與療癒之地。」

位於堅尼路的大樓自2002年開設以來，提供包括內科、婦產科、心理健康及社工等服務，並開設幫助無力支付醫療費用群體的項目。據介紹，何衛雲出生於香港，於1968年來到紐約，在華人策劃協會從事社工服務。自1971年協助開展健康日活動以來，她開始領導醫療中心的志願者工作。

紐約中華公所主席朱超然也致詞說，中華公所已有超過140年的歷史，見證了社區醫療保健的演變，其離不開何衛雲和林秀槐等多人的貢獻，也鞏固了整個社區的力量。

華埠 紐約市 亞裔

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