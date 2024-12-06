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市長參選人論壇 關注人道服務工作者

記者胡聲橋╱紐約報導
五位市長參選人同意採取有效措施，改善非營利機構人道服務工作者的生活狀況。(州眾議員馬姆達尼X平台帳戶)
五位市長參選人同意採取有效措施，改善非營利機構人道服務工作者的生活狀況。(州眾議員馬姆達尼X平台帳戶)

人道服務理事會(HSC)和紐約市就業和培訓聯盟(NYCETC)5日舉辦市長參選人論壇，五名參選人——市主計長蘭德(Brad Lander)、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、米維(Zellnor Myrie)以及州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)暢談如何改善人道援助工作者的工作狀況。

人道服務理事會執行主任傑克遜(Michelle Jackson)首先介紹，非營利機構是紐约市最大的私營雇用者，他們和紐約市簽署的合同達600億元，總共雇用12萬5000人。他們不僅幫助解決社會最迫切的問題，同時也是巨大的經濟引擎。不過，非營利機構的薪酬卻非常低。傑克遜認為，這些人道援助工作者大多是女性，前線人員又大多是有色人種，「她們以幫助別人為生，自己的生活卻面臨不少問題，其狀況亟待改善。」

州參議員米維表示，他出身於一個普通家庭，正是課後補習班幫助他上了大學，還成為了州議員，他一直對那些幫助他的人道援助工作者心懷感激。如果當選，他會推動免費為所有紐約居民開放中小學課後補習班。針對這些員工經常被市府遲發工資，他認為一定要加強問責制。

前市主計長斯靜格表示，目前市府的現狀不適合人道援助工作者，必須要改革體制。如果當選，他將建立一個由最優秀的人組成的管理團隊，不任人唯親，將致力於可負擔的問題，建造經濟適用房，實行公平票價，讓居民有能力生活在這座城市。他還會揭露政府再採購上存在的問題，讓工作者按時獲得報酬。

現市主計長蘭德說，他太太就是一位非營利機構工作者，他要感謝太太，也對這個問題很了解。他自己在任上，採取了多年合同和透明合同等措施，力爭提高工作效率。如果當選，他會在這方面做得更好。

州參議員拉莫斯表示，如果當選，她會重新設計整個工作流程，很重要的一點，她認為如果政府遲發薪酬，就要支付滯納金。

州眾議員馬姆達尼著重談到了市府職能條塊分割及無法有效運作的問題，他表示應該分清責任，提供效率。

參議員 眾議員 紐約市

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