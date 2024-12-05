全美首座全電力職業足球場 皇后區威利點動工

皇后區威利點即將建設的新足球場4日舉行破土動工儀式，紐約市長亞當斯當日聯合多名官員出席。(市長辦公室提供)

皇后區 威利點(Willets Point)即將建設的新足球 場4日舉行破土動工儀式，紐約市 長亞當斯(Eric Adams)當日聯合多名官員出席。這座足球場將成為紐約市首座職業足球專用場地，也是美國職業足球大聯盟(MLS)首座全電力驅動的體育場，預計於2027賽季啟用。市長及副市長表示，該體育場不僅有助於推動威利點地區的轉型，還將支持紐約市實現氣候目標。

據悉，該足球場命名為「伊蒂哈德公園」(Etihad Park)，由紐約市足球俱樂部(NYCFC)耗資7億8000萬元建設，屆時將擁有近2萬5000個座位，還將配備零售、餐飲、辦公空間、以及一個名為「城市廣場」(City Square)的公共活動空間。

這座球場是皇后區威利點項目二期工程的一部分，除了足球場以外，該項目還將建設2500套可負擔住房，為紐約市40年來規模最大的可負擔住房項目；此外還包括一家250間客房的酒店、一所650個座位的公立學校，以及能為當地居民創造高薪工作的零售商店。此項目預計將威利點轉型為紐約市的體育和娛樂中心，並在未來30年，為城市帶來超過60億元的經濟增長。威利點的一期工程自去年年底啟動，計畫於2026年底完成880個可負擔住房單元，隨後，還將建設220套專為低收入老年人設計的公寓住宅。

市長亞當斯、皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、該區代表市議員莫亞(Francisco Moya)等出席了新足球場的動工儀式。亞當斯表示，體育場將使紐約成為世界級足球目的地，並促進威利點轉型，打造更多住房、公共空間和新學校，實現紐約市40年來最大的可負擔住房項目。