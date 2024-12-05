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紐約客談／從湯普森之死 看醫療保險冰冷邏輯與危機

紐約客談

聯合健保公司保險部執行長湯普森(Brian Thompson)4日清晨在曼哈頓中城希爾頓酒店外遭槍擊身亡，疑似蓄意謀殺。儘管案件尚未破獲，但湯普森之死掀起輿論熱潮，許多人將矛頭指向聯合健保「苛刻」的理賠政策，直指其積怨已久的企業形象是此次悲劇的根源之一。

湯普森之死，社群媒體評論區反應激烈，不少網友冷嘲熱諷：「他進急診室時，保險可以報銷嗎？還是被要求轉診了？」這些調侃背後，是無數家庭因保險理賠遭拒而陷入財務絕境的真實經歷。多年來，患者因昂貴醫療費用被迫放棄治療甚至失去生命，而保險公司高層卻在賺取巨額獎金與股東分紅。這種巨大的反差，加劇了人們對整個醫療體系的不信任。

美國的醫療保險制度以其昂貴且複雜聞名。相比加拿大和歐洲大多數國家的全民醫療保險，美國的系統依賴私人保險和政府運營計畫。即便是最基本的醫療保險，每月也需支付高額保費。例如，在加州或佛州，每月約450元，而紐約則超過600元。然而即使已支付了高額費用，保險公司仍以各種技術性理由拒絕理賠，甚至將必要治療畫為「非必要」來逃避責任。

歐記健保(Obamacare)本意在於降低保險門檻，但事實證明，這更像是一個緩兵之計。保險公司利用法規漏洞，將利益最大化置於患者福祉之上。這種冰冷的商業邏輯使得生命在計算利潤時成為一組數字，理賠越少，利潤越高。

湯普森槍擊案或許只是冰山一角，但它反映了積壓已久的社會問題：當金錢凌駕於生命之上，當企業的逐利行為犧牲普通人的生存權，我們的社會還剩下什麼？儘管槍手的動機尚未查明，但在許多人眼中，這場悲劇並不令人意外——它是一個系統性壓迫下的必然產物。

醫療保險 歐記健保 利潤

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