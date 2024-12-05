11月北皇后區強姦案增28.6% 法拉盛轄區最顯著

市警局(NYPD)日前公布11月最新犯罪統計數據，北皇后區的強姦案件報告數量較去年同期增28.6%，其中又以管轄法拉盛地區的109分局的增幅最為顯著。(路透)

市警局(NYPD)公布11月最新犯罪統計數據，11月4日至12月1日的28天期間，北皇后區 的強姦案件報告數量較去年同期增28.6%，其中又以管轄法拉盛 地區的109分局的增幅最為顯著。

數據顯示，北皇后區的強姦案件報告數量從2023年的14起增至2024年的18起。其中，管轄法拉盛、大學點 、白石鎮等地區的109分局，案件數從去年同期的零起增加到今年的六起，成為該地區犯罪趨勢中的一大異動。

與此同時，北皇后區的重大竊盜案件則呈下降趨勢，同比減少18%，從2023年的499起降至2024年的409起。該區所有八個轄區的案件數量均有所減少。

相比之下，南皇后區的強姦案件報告數量顯著下降，同比減少45.5%，從去年同期的22起減少到今年的12起。在南皇后區的八個轄區中，有七個轄區的案件數量均較去年同期有所減少。

南皇后區的重大竊盜案件也同比下降13.7%，從去年的278起降至今年的240起，降幅最大的107分局案件數從去年的61起減少到今年的31起。

整體而言，皇后區的主要犯罪案件，包括謀殺、強姦、搶劫、重傷害、入室竊盜、重大竊盜及汽車盜竊，均呈下降趨勢。截至12月1日的28天期間，北皇后區的主要犯罪案件數量同比下降9.9%，從2023年的1253起減少到2024年的1,129起；南皇后區則下降9.4%，從去年的840起降至今年的761起。