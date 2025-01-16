布碌崙華社二維碼騙局盛行 民眾一掃就破財

隨著二維碼在日常生活中的使用率愈發普及，也導致有關詐騙手法逐漸增加。(路透社)

隨著二維碼(QR碼)在日常生活中的使用率愈發普及，有關詐騙手法也在逐漸增加，近日包括日落公園 華社的布碌崙 (布魯克林)市警72分局便出現二維碼相關詐騙，騙局利用二維碼引誘民眾直接付費，或是訪問假冒網站來盜竊他們的個人信息；警方提醒，大多數公司不會用二維碼讓顧客付費，呼籲民眾提高警惕。

市警指出，目前有幾種二維碼詐騙在該轄區流行，第一種與停車資訊和支付詐騙有關，詐騙者將虛假的二維碼放在停車計時器上，將用戶引導至假冒的官方網站，以此竊取受害者的信用卡 資訊；過去也有報案披露，詐騙者在假的罰單上打印二維碼，貼在車主的車鏡上，讓以為自己違規的車主掃碼支付，而目前這個手法有再現的跡象。

再來是利用實體郵件或包裹詐騙，詐騙者會偽裝成送貨員，通過虛假的信件誘導受害者掃碼以取得包裹；由於年底假日季有很多的包裹運輸，利用此途徑的詐騙手法更容易有民眾上鉤，詐騙者會編織各種理由表示無法將包裹送上門，例如客戶的帳戶有問題、需要確認某些資訊、必須立即更換密碼等，這些都是讓民眾產生緊迫感的謊言，讓民眾不假思索地掃碼二維碼並打開詐騙網址。

此外近來的幾個報案發現，開始有人偽裝成國家電網(National Grid)、水電費公司員工，通過短信或電郵傳送假的二維碼給顧客，鼓勵他們線上繳費；警方強調，大多數水電費公司不會以這種方式發送二維碼，即使有的話，也不會設置二維碼支付為唯一付費方式，用戶若有任何疑問應直接聯繫公司確認。

專家也建議，盡量避免在公共場所、或不尋常的地方通過二維碼支付，並檢查網址的安全性和拼寫是否正確，無論如何都不應轉錢給不認識的人；另外若有人自稱是政府部門人員，民眾應第一時間撥打電話、或到官網核實信息，也可使用一些專門分析二維碼的應用程序，以確保二維碼的安全性。