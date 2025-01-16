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防範仇恨犯罪 保護非營利組織 紐約州府將砸6390萬創高

記者范航瑜╱紐約報導
州長霍楚(Kathy Hochul)3日宣布，紐約州將投資近6390萬元，保護全州非營利組織免受仇恨犯罪威脅。此舉創下了針對仇恨犯罪的歷史新高投資額。 (取自州長辦公室)
州長霍楚(Kathy Hochul)3日宣布，紐約州將投資近6390萬元，保護全州非營利組織免受仇恨犯罪威脅。此舉創下了針對仇恨犯罪的歷史新高投資額。 (取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)3日宣布，州府將投資近6390萬元，保護全州非營利社區組織免受仇恨犯罪威脅。此舉創下了針對仇恨犯罪的歷史新高投資額。

這筆資金將通過州府的「防範仇恨犯罪計畫」(Securing Communities Against Hate Crimes Program)提供。可用資金範圍包括安全風險評估、應急計畫制定；安全設施升級；針對員工和槍擊防護訓練和安全演練；以及雇用合同安保人員等。

出於安全風險考量，州府不會公開具體受補助的組織名稱。資金由州刑事司法服務廳管理，已確定向336個組織分發共計6389萬8817元的補助，並於今日開始通知成功申請的單位。

自2021年以來，紐約州通過該計畫已發放總計達1億3150萬元的補助。高風險地區主要集中在紐約市都會區，包括紐約市、長島納蘇郡(Nassau County)、蘇福克郡(Suffolk county)等。紐約市的178個組織共獲得3460萬4077元。

州主計長在今年8月發布的報告顯示，過去五年，紐約州的仇恨犯罪案件數量激增，新冠疫情後的數字比疫前增加近七成。其中，針對亞裔的仇恨犯罪雖然總量不及反猶等傳統仇恨類別，但增幅最大。

為應對仇恨犯罪，霍楚州長聯合州人權司及仇恨與偏見預防小組在11月還推出了「點名仇恨」(Call Out Hate)公共宣傳活動，鼓勵舉報仇恨事件。居民若遭遇仇恨或偏見事件，可撥打熱線(844)662-4283，或通過州人權司網站提交投訴表格：forms.ny.gov/s3/DHR-Bias-Incident-Form

仇恨犯罪 紐約市 紐約州

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