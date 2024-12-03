報告：若生源持續下降 學區應少拿撥款

近日一份研究報告指出，現行系統在資金分配上存在明顯不足，尤其是針對貧困地區、英語學習者及偏遠地區的需求，未能提供足夠支持。(美聯社)

洛克斐勒政府研究院(Rockefeller Institute of Government)日前發布報告，提出修改紐約州 基礎教育資金的撥款規則，對學生數量持續下降的學區 減少撥款。

這份報告由州議會要求製作，指出雖然目前的撥款規則自2007年啟用以來在教育資金分配上取得了進展，但隨著時間推移，其設計中的若干組成部分已無法滿足當前學生與學區的實際需求。特別是在貧困地區、英語學習者及偏遠地區的資金分配上，現行規則存在明顯不足。

報告強調，現行公式使用的貧困數據過時，無法準確反映學區的經濟狀況，導致資源無法有效流向真正需要的地區。同時，針對英語學習者的撥款方式過於單一，未能根據學生的語言能力需求進行差異化處理，這對需要更多支持的新移民學生尤其不利。此外，用於衡量地區生活成本差異的指數已有近20年未更新，無法反映教育支出的實際增長。

為了解決上述問題，報告提出了一系列具體建議，包括採用最新的聯邦貧困數據，每年更新學區的貧困狀況，並根據貧困集中度調整補助金額。針對英語學習者，建議根據語言能力測試結果按需求分層級撥款，以確保需要高密集服務的學生獲得足夠資源。地區成本的衡量則推薦引入新的「教師可比較工資指數」，用以更準確地反映各地教育成本。此外，特殊教育經費應獨立於基礎撥款規則，改為分類補助，以提高針對性。

報告特別建議，對於生源數量持續減少的學區，應削減撥款；生源持續減少的高收入學區，其撥款應向生源增加的低收入 學區轉移。報告指出，過去十年來，全州註冊學生數量下降10%，超過88%的學區學生數量減少，儘管目前的撥款數額仍能滿足生源增加的學區的需求，但削減學生數量顯著下降的學區撥款是應有之義。目前，有近五分之一的撥款流向需求較低的學區。

研究院強調，政策改革應分階段實施，減少對學區財務的突然衝擊，並且定期審查公式的適用性，以應對未來可能出現的教育需求變化。同時，改革過程應保持透明，確保學校能有充分時間進行財務規畫和調整。

研究院表示，基礎撥款公式的改進不僅能改善教育資金的不均現象，還將幫助紐約州的教育系統更好地服務於所有學生，特別是那些來自弱勢群體的學生，確保他們能享有公平的教育機會。