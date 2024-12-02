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皇后區地鐵勒頸搶劫 警緝2嫌

記者鄭怡嫣╱紐約報導
兩名男子近日在皇后區地鐵站勒頸搶劫一名男子，警方公布嫌犯照片。(市警局提供)
兩名男子近日在皇后區地鐵站勒頸搶劫一名男子，警方公布嫌犯照片。(市警局提供)

兩名男子近日在皇后區地鐵站勒頸搶劫一名男子，截至12月1日仍在逃，警方公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局報告，11月28日(周四)感恩節夜晚9時8分左右，在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)R線地鐵格蘭特大道-新城(Grand Avenue-Newtown)站，一名55歲男子剛駛往曼哈頓方向的R線地鐵下車，兩名男子在他抵達站台時攔住了他，其中一名嫌犯勒住受害人的脖子，另一名嫌犯則從他的口袋中拿走錢包、手機和護照。

幾秒鐘後，兩人逃離現場，行蹤不明。110分局及市警局第20交通區接報後展開調查，事件中沒有嚴重受傷報告，截至12月1日二人仍在逃。

警方發布的嫌犯作案照片顯示其中一名嫌犯膚色較淺，身穿深色連帽衫和棒球帽，另一名嫌犯膚色中等，頭戴黑色針織帽、身穿黑色外套、並背著疑似背包的物品。

在11月25日中午12時33分，皇后區地鐵站還發生了一起持刀襲擊案，在長島市23街地鐵站一輛開往曼哈頓的M線列車上，一名15歲少年的腹部被刺傷，警方目前正在追緝嫌犯，嫌犯據報也是一名15歲少年，據稱此前曾與受害人發生了口角爭執，受害人在送往醫院緊急就醫後狀況穩定。

警方表示，民眾若對上述兩起案件有任何線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com。也可透過手機簡訊發送消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，或使用「CS-NYC」應用程序提交線索。所有消息來源均會嚴格保密。

地鐵站 皇后區 曼哈頓

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