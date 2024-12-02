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雙子座流星雨將登場 每小時可達120顆

記者尤昱程╱紐約報導
一年一度的雙子座流星雨將於13日(周五)至14日(周六)達到高峰，是年度最令人期待的天文現象之一。(美聯社)
一年一度的雙子座流星雨將於13日(周五)至14日(周六)達到高峰，是年度最令人期待的天文現象之一。(美聯社)

一年一度的雙子座流星雨將於12月13日(周五)至14日(周六)達到高峰，是年度最令人期待的天文現象之一。這場流星雨每小時最多可看到120顆流星，以每小時7萬8000哩的高速，並帶有紅、綠、藍等鮮豔色彩畫過夜空。

「Gothamist」報導，儘管今年流星雨的高峰期接近滿月，月光可能會干擾部分流星的能見度，但亮度較高的流星仍值得期待。NASA太陽系大使特羅切(Kat Troche)指出，流星雨觀賞不需要特殊設備，只需選擇一個光害較少的地點，仰望雙子座方向即可。雙子座位於木星與火星之間，是流星輻射點的所在。

美國自然歷史博物館天體物理學家法赫蒂(Jackie Faherty)表示，即使月光影響視線，亮眼的流星依然能穿透夜空，清晰可見。她建議，12月初的幾個夜晚也是觀測的好時機，特別是當月光較弱時，能看到更多的流星。

除了流星雨，12月的夜空還有金星、木星和火星三顆行星閃耀其中。金星在日落後的西方天空持續發光，是夜空中最亮的天體之一。而木星則在晚上7時左右於東方升起，7日(周六)會達到最佳觀測位置，光芒格外明亮。火星則在晚上11時後出現，並且隨著時間的推移，亮度逐漸增強。

本月的天文活動也不僅限於夜空，紐約業餘天文學家協會將舉辦一系列觀測活動，包括8日(周日)在布碌崙(布魯克林)Pioneer Works的特別活動，利用專業的太陽望遠鏡觀察太陽表面耀斑與黑子。特羅切表示，希望當天太陽能展示出更多的動態景象，讓參與者進一步了解這顆恆星的奧秘。

天文學家法赫蒂指出，無論是欣賞流星雨還是行星的亮光，12月的夜空都充滿了觀測的樂趣。她建議觀星者攜帶保暖衣物，選擇光害較少的開闊地點，並耐心等待。

火星 布碌崙 博物館

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