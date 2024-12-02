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社媒聲量帶動票房 「好東西」紐約創佳績

記者曹馨元╱紐約報導
「好東西」講述了三名不同年齡段、不同生活狀態的女性在上海扶持相助的故事。(圖片由電影官方帳號發布)
「好東西」講述了三名不同年齡段、不同生活狀態的女性在上海扶持相助的故事。(圖片由電影官方帳號發布)

中國電影「好東西」日前登陸北美院線，這部於華文社群媒體上討論度極高的「女性主義喜劇電影」在紐約影院的上座率也表現不俗，熱門時間段幾乎場場滿座。華人女性觀眾稱，在電影中找到了歸屬感；業內人士也認為，「好東西」的海內外成功應證了社群媒體宣傳對於類型化電影的重要性。

「好東西」講述了三名不同年齡段、不同生活狀態的女性在上海扶持相助的故事，自上映後，已連續10天成為中國的單日票房冠軍，累積票房達到3億8700萬人民幣。而在紐約，放映該片的影院AMC Empire 25上座率非常高，幾乎在熱門時段達到了場場滿座，院方也因此增加了上映場次。

在社群媒體小紅書，「好東西」作為話題已經達到了超過1億的觀看量；電影在豆瓣也累積了超過21萬條短評；而在播客平台小宇宙上，關於「好東西」的單集討論有數百個，達到收聽總量超過70萬。在紐約從事電影發行工作的龔先生表示，對於這樣一部沒有「流量明星帶動票房」、也並不是主流題材的電影，能做到熱門時段場場滿座的成績「算是非常非常不錯了」，「說明中文社交媒體上的宣發一定是做到位了」。

畢業於紐約大學帝勢學院(NYU Tisch)電影專業的媒體人焦女士表示，自己之前也在紐約看過華語電影，但前來觀看的人數遠少於「好東西」，「就上座率來講是很好的成績」。她認為，作為一部都市小品類電影，片中有不少對於都市約會生態、原生家庭等刻畫，非常能夠引起紐約觀眾的共鳴，「這部電影和紐約這座城市有很強的相關性」。而就焦女士觀察，來觀看電影的大多是年輕女性，「受眾人群其實是滿突出的，這部電影的宣發也抓住了受眾群體的習慣」。

目前就讀於紐約大學的陳同學在「好東西」上映後就一個人去看了電影，她表示，自己就是看到社交媒體上大量的好評而去的，電影也絲毫沒有讓她失望。「我覺得好東西用非常詼諧的方式，讓不同年齡的女性在電影角色上都能找到共鳴」，陳同學認為，這樣一部以中國女性視角拍出的電影，在異國他鄉為她帶來了歸屬感，「很多笑點淚點，全場的女性觀眾都一起哭一起笑，在那一刻有心連心的感覺」。

華語電影「好東西」日前登陸紐約院線，上座率表現不俗，熱門時間段幾乎場場滿座。(圖...
華語電影「好東西」日前登陸紐約院線，上座率表現不俗，熱門時間段幾乎場場滿座。(圖片由上映院方AMC提供)

社群媒體 紐約大學 華人

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