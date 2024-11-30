黑五最優惠 高中生趁機大採購
感恩節後的黑色星期五(Black Friday)被視為假日購物季的開始，也是諸多商家自稱一年中折扣力度最強的時刻；紐約市作為時尚之都，曼哈頓各大賣場都在29日擺出折扣標語，吸引各年齡段顧客前去消費。
在長島傑瑞柯高中(Jericho High School)就讀的韓慧萌，便在當天和同學前往華埠旁的蘇活區(SoHo)購物。她表示，黑五的折扣確實誘人，許多品牌都推出了五折甚至更低的優惠，對財力有限的自己來說，是入手心儀商品的最佳時機。
當天，她們一行人還在購物後前往華埠吃晚餐，因為「那裡的食物既美味又親切，讓我們感覺像回到了中國一樣」。同時，仍在攻讀碩士學位的夏雋鋒也前去蘋果商店(Apple Store)把玩新品，計畫在回家後通過線上下單，因蘋果「難得會推出折扣活動，是入手的好機會。」
夏雋鋒表示，平時蘋果產品的價格較高，黑五期間的優惠讓他有機會以稍微實惠的價格購買心儀的設備。此外，許多消費者選擇在黑五前往各大電子產品商店，體驗最新科技產品。商家們也紛紛推出限時優惠和贈品，吸引科技愛好者的關注。
在曼哈頓第五大道，各大奢侈品牌的旗艦店也迎來了購物狂潮。許多消費者一早便在店門口排起長隊，只為在黑五搶購心儀的商品。團女士表示，不僅每家化妝品店都有會說中文的導購，其還會一邊分發香水的試香卡一邊說「您好」，不過「很多店的衣服都只有最大號了。」
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