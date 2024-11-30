張靚穎感恩節開唱 解華人思鄉情

張靚穎當晚的演唱曲目涵蓋了「畫心」、「終於等到你」、「我的夢」等經典作品。(記者高雲兒╱攝影)

中國著名歌手張靚穎近日在美國康州的金神賭場(Mohegan Sun)舉行了一場演唱會，現場座無虛席。恰逢感恩節 假期，許多華人 觀眾表示，這場音樂會成為他們慶祝節日的特殊方式。

演唱會於感恩節前夕的27日晚11時進行，張靚穎當晚的演唱曲目涵蓋了「畫心」、「終於等到你」、「我的夢」等經典作品，以及她近年的新歌。當晚，舞台燈光璀璨，但是觀眾極多，張靚穎在演出過程中多次向海外粉絲表達感激之情，並開玩笑說沒想到在半夜的演唱會看到這麼多人。她亦感慨，「出道19年，沒想到隔了一片海，還有這麼多支持我的人」。聽聞此言，台下的粉絲們掌聲雷動。

不少華人觀眾表示，張靚穎的音樂不僅讓他們感受到對故鄉的思念，還能在異國他鄉找回熟悉的文化連結。來自紐約的觀眾汪女士說：「她的歌曲陪伴我度過了許多人生重要的時刻，這次能夠現場聆聽她的演唱，真的是感恩節最好的禮物，再晚都要來」。