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市府協助小商家 應對企業透明法

記者范航瑜╱紐約報導
市小商業服務局鼓勵市民在本地小商業購物。(取自市小商業服務局)
市小商業服務局鼓勵市民在本地小商業購物。(取自市小商業服務局)

正值假日購物季，市長亞當斯(Eric Adams)與市小商業服務局(Small Business Services, SBS)局長格羅斯(Dynishal Gross)29日宣布一系列措施，協助小商業應對聯邦「企業透明法」(Corporate Transparency Act, CTA)的申報規定，並提醒商家警惕不法分子開高價提供服務。

「企業透明法」旨在打擊非法商業活動，包括稅務欺詐、洗錢及恐怖主義籌資，要求全國企業提交「業主基本信息」(Beneficial Ownership Information)。大多數企業需在今年12月31日(周二)前完成申報，新成立企業則須於註冊後90天內提交。未按規定申報者可能面臨591元罰款。

為協助小商業遵守此規定，市府展開多機構聯合行動提供資源與指導。截至目前，此行動已透過電子郵件觸及了至少32萬個聯繫對象，並向約3萬9000家企業發送了簡訊。

目前財政部網站的提交窗口只提供英文界面，而部分華人業者並不會英文，因此有部分不法之徒趁虛而入。CTA申報免費，但不法仲介可能以高達1000元的「漫天要價」提供服務。市府將持續舉辦網絡研討會，並與財政部合作推出宣導活動，相關活動詳情可在Eventbrite平台查詢：bit.ly/4fOYNX7。

CTA適用範圍廣泛，包括所有曾以企業身分報稅的業者，如洗衣店、零售店、出租車司機及部分自由職業者。然而，僅以個人社會安全號報稅的自由職業者則無需申報。所需提交的信息包括業主姓名、生日、地址及聯繫方式。市府強調，填寫過程簡單快捷，僅需約十分鐘即可完成。金融類業者因適用其他監管流程可豁免申報。

上周，聯邦中小企業署(Small Business Administration, SBA)聯合曼哈頓華埠商改區及多位民選官員，逐戶拜訪了華埠小商家，提醒他們按時提交「業主基本信息」，並介紹政府提供的資源和支持。華埠部分小商家表示，後疫情時代經營仍未完全恢復，人力緊缺是目前最大問題之一，因而難以兼顧日常運營與政策合規等事務。市府呼籲商家善用可獲得的協助資源，避免因未按規定申報而遭受罰款或影響日常經營。

市長亞當斯與市小商業服務局局長格羅斯29日宣布一系列措施，協助小商業在此期間應對...
市長亞當斯與市小商業服務局局長格羅斯29日宣布一系列措施，協助小商業在此期間應對聯邦「企業透明法」的申報規定。(記者范航瑜╱攝影)

華埠 財政部 報稅

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