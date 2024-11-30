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黑五購物潮 華埠商家出招促銷

記者范航瑜╱紐約報導
以小商家為主的曼哈頓華埠，儘管不是黑五的主力，仍有大大小小各類店鋪積極參與，為購物季增添熱鬧氣氛。(記者范航瑜╱攝影)
以小商家為主的曼哈頓華埠，儘管不是黑五的主力，仍有大大小小各類店鋪積極參與，為購物季增添熱鬧氣氛。(記者范航瑜╱攝影)

隨著感恩節和假日季的到來，年末購物高峰如期而至，各大商家紛紛推出「黑色星期五」等促銷活動，吸引民眾參與其中，成為消費和放鬆的重要節點。以小商家為主的曼哈頓華埠，儘管不是黑五的主力，仍有大大小小各類店鋪積極參與，為購物季增添熱鬧氣氛。

麗興恆生珠寶金行店內人頭攢動，不少顧客都前來了解黑五活動詳情。經理馮啟勁表示，購買一定金額的鑽石或黃金可獲贈小禮品，各類珠寶首飾的折扣力度也高於平時。「感恩節當天下雨，來自外州的客人比往年少了一些，但黑五當天基本恢復了正常，銷售表現不錯。」

華埠街頭眾多的紀念品店也借感恩節購物季的東風，打出了各類折扣。大班餅店則推出了「買20元送月曆」的活動，同時上新了飲品系列，並提供第二杯半價的優惠。金門食品公司也舉行了節日特賣，例如鮑魚罐頭等商品都以特價促銷。

天馬旅行社的店員鄭蘇蘇表示，感恩節假期的業務表現不錯，諮詢量顯著增加，主要集中在美東地區的周邊短途遊，其中尼加拉瀑布(Niagara Falls)和華盛頓三日遊最受歡迎。她提到，顧客以退休老人為主，因為時間較為充裕。不過她也指出，感恩節並非旅遊的高峰期，聖誕節前後才是旺季。

然而，並非所有商家的感恩節銷售表現都理想。例如，女士服裝店「百搭溫柔」推出了「黑五大促」活動，部分產品買一送一，但店主坦言感恩節期間的生意與平時無異，促銷活動效果並不理想。她還提到，聽說明年會開始實行堵車費，自己也擔心對生意會有影響。勿街(Mott St.)上的百年老店永安和禮品舖的老闆林女士也表示，永安和沒有參與黑五促銷，認為現有生意不足以支撐大規模的折扣活動。

除了黑五，針對小型商家的「小商業周六」(Small Business Saturday)也於次日登場。與黑五和網購星期一(Cyber Monday)主要針對大型零售商和電子商務平台不同，小商業周六旨在支持社區內的獨立商家和老牌店鋪，鼓勵消費者前往實體店鋪購物。

麗興恆生珠寶金行店內人頭攢動，不少顧客都前來了解黑五活動詳情。(記者范航瑜╱攝影...
麗興恆生珠寶金行店內人頭攢動，不少顧客都前來了解黑五活動詳情。(記者范航瑜╱攝影)
勿街(Mott St.)上的百年老店永安和禮品舖的老闆林女士也表示，永安和沒有參...
勿街(Mott St.)上的百年老店永安和禮品舖的老闆林女士也表示，永安和沒有參與黑五促銷，認為現有生意不足以支撐大規模的折扣活動。(記者范航瑜╱攝影)
天馬旅行社的店員鄭蘇蘇表示，感恩節假期的業務表現不錯，諮詢量顯著增加，主要集中在...
天馬旅行社的店員鄭蘇蘇表示，感恩節假期的業務表現不錯，諮詢量顯著增加，主要集中在美東地區的周邊短途遊。(記者范航瑜╱攝影)

黑五 感恩節 華埠

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