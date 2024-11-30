我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

網購高峰期來了 詹樂霞呼籲當心詐騙

記者范航瑜╱紐約報導
從感恩節到網購星期一的五天是一年中最繁忙的購物時段。在消費者搶購優惠的同時，網絡詐騙也進入高峰期。(記者范航瑜╱攝影)
從感恩節到網購星期一的五天是一年中最繁忙的購物時段。在消費者搶購優惠的同時，網絡詐騙也進入高峰期。(記者范航瑜╱攝影)

感恩節到網購星期一(Cyber Monday)的五天是一年中最繁忙的購物時段。在消費者搶購優惠的同時，網絡詐騙也進入高峰期。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日發布聲明，提醒消費者提高警惕，保護個人信息。

根據信用報告公司TransUnion的數據，在2023年，這五天的網絡詐騙比感恩節前高出12%。聯邦調查局指出，2022年假日購物季約有1萬2000人遭遇詐騙，損失超過7300萬元。

聯邦調查局警告，常見的詐騙手法包括虛假廣告、假網店以及與禮品卡、加密貨幣和社群媒體相關的詐騙。此外，冒充慈善機構的詐騙也需特別留意。

詹樂霞表示：「假期應該是紐約人與親朋好友聯繫、支持本地商家和回饋社區的快樂時光。不幸的是，詐騙者經常在此期間加大行動。我敦促大家在購物時保持謹慎，保護自己及個人信息。」

詹樂霞建議，消費者應選擇可信賴的零售商，並在輸入個人或信用卡信息前仔細核實網站URL和客戶服務電話號碼。她提醒小心接收來自陌生來源的電子郵件，特別是含有假日折扣或免費禮品卡優惠的內容。購物時，建議使用安全的家庭網絡，而非公共Wi-Fi，並仔細檢查所有交易紀錄。

網絡詐騙在現代日益猖獗，華人群體尤為高危。上個月，紐約州警在雪城逮捕布碌崙(布魯克林)華男鄭怡國(Yiguo Zheng，音譯)，指控其涉及高額投資詐騙。他在網絡上以推薦投資機會為名，誘騙受害者投入資金，案件目前在雪城歐農達加郡(Onondaga County)審理中。

詹樂霞呼籲，市民如遇欺詐性電子郵件或可疑優惠信息，可通過線上提交投訴，或撥打(800)771-7755向州檢察長辦公室報告。

紐約州 投資 感恩節

上一則

霍楚簽新法打擊手機盜竊 要業者停用被盜手機網路服務

下一則

大湖效應降雪正影響紐約 霍楚：別掉以輕心
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華人新一代延續傳統 感恩節「喜結連理」紛辦婚禮

華人新一代延續傳統 感恩節「喜結連理」紛辦婚禮
美國年底購物季好兆頭：今年感恩節網購額加速成長

美國年底購物季好兆頭：今年感恩節網購額加速成長
布碌崙感恩節婚宴滿檔 最好提前1年就訂位

布碌崙感恩節婚宴滿檔 最好提前1年就訂位
亞裔兒童與家庭聯盟 曼哈頓表彰「改變促進者」

亞裔兒童與家庭聯盟 曼哈頓表彰「改變促進者」

熱門新聞

專家預告，將有一個暴風雨系統在下周到達紐約市，可能在感恩節期間帶來影響。圖為去年感恩節梅西百貨大遊行，在晴朗的天氣下舉行。(本報檔案照)

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

2024-11-24 07:37
圖中男子涉嫌犯下法拉盛兩宗入室盜竊案，警方呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男

2024-11-22 17:36
由拜登任命的紐約南區聯邦檢察官威廉斯宣布辭職。(路透資料照)

被川普視作眼中釘 紐約南區聯邦檢察官辭職

2024-11-25 15:24
兩名法拉盛華人女性因涉嫌在外州按摩店賣淫而在近日被捕控罪，圖為按摩店所在地。(谷歌地圖)

「按摩一般，額外服務有趣」 法拉盛2華女被控外州賣淫

2024-11-25 21:57
監控畫面顯示嫌犯將面部全遮，從袋中取菜刀靠近死者行凶。(知情人提供)

東百老匯遊民命案 華男冷靜行凶細節曝光

2024-11-29 19:15
紐約知名泌尿科醫生帕杜奇，多年來利用職務之便性虐病患，受害者包括未成年人，犯行長達20年，20日被判處無期徒刑。(紐約南區聯邦檢察官辦公室)

紐約泌尿科醫師涉性侵判無期 受害病患包含未成年

2024-11-24 19:18

超人氣

更多 >
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃