網購高峰期來了 詹樂霞呼籲當心詐騙

從感恩節到網購星期一的五天是一年中最繁忙的購物時段。在消費者搶購優惠的同時，網絡詐騙也進入高峰期。(記者范航瑜╱攝影)

從感恩節 到網購星期一(Cyber Monday)的五天是一年中最繁忙的購物時段。在消費者搶購優惠的同時，網絡詐騙也進入高峰期。紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)29日發布聲明，提醒消費者提高警惕，保護個人信息。

根據信用報告公司TransUnion的數據，在2023年，這五天的網絡詐騙比感恩節前高出12%。聯邦調查局指出，2022年假日購物季約有1萬2000人遭遇詐騙，損失超過7300萬元。

聯邦調查局警告，常見的詐騙手法包括虛假廣告、假網店以及與禮品卡、加密貨幣和社群媒體相關的詐騙。此外，冒充慈善機構的詐騙也需特別留意。

詹樂霞表示：「假期應該是紐約人與親朋好友聯繫、支持本地商家和回饋社區的快樂時光。不幸的是，詐騙者經常在此期間加大行動。我敦促大家在購物時保持謹慎，保護自己及個人信息。」

詹樂霞建議，消費者應選擇可信賴的零售商，並在輸入個人或信用卡信息前仔細核實網站URL和客戶服務電話號碼。她提醒小心接收來自陌生來源的電子郵件，特別是含有假日折扣或免費禮品卡優惠的內容。購物時，建議使用安全的家庭網絡，而非公共Wi-Fi，並仔細檢查所有交易紀錄。

網絡詐騙在現代日益猖獗，華人群體尤為高危。上個月，紐約州警在雪城逮捕布碌崙(布魯克林)華男鄭怡國(Yiguo Zheng，音譯)，指控其涉及高額投資 詐騙。他在網絡上以推薦投資機會為名，誘騙受害者投入資金，案件目前在雪城歐農達加郡(Onondaga County)審理中。

詹樂霞呼籲，市民如遇欺詐性電子郵件或可疑優惠信息，可通過線上提交投訴，或撥打(800)771-7755向州檢察長辦公室報告。