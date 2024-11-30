霍楚簽新法打擊手機盜竊 要業者停用被盜手機網路服務

霍楚近日簽署法案，要求運營商停用被盜手機的服務，幫助打擊手機盜竊。(路透)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)近日簽署法案，要求運營商停用被盜手機的服務，幫助打擊手機盜竊。然而有被盜經歷的華人卻認為，法案的噱頭大於實效，若警察執勤不力還是徒勞。

該法案為第S7739B/A8994A號法案，又名「西蒙森探員法案」(Detective Brian Simonsen's Law)，以紐約市 警局探員西蒙森(Brian Simonsen)命名。西蒙森2019年在皇后區一間T-Mobile商店處理持械搶劫案時，不幸遭槍擊殉職，年僅42歲。根據新法，運營商需停用被盜手機的服務，以降低竊賊盜取和販賣手機的獲利空間。

留學生段同學也分享了自己的遭遇。去年冬天一個周末，她的手機在曼哈頓中城一間酒吧內遭竊，由於當時環境人多聲雜，等她發現時，完全不知道小偷是誰、在何處，也無法確定被盜時間。她回到家後，立刻利用蘋果的「查找」功能追蹤手機。次日她跟著定位行動，發現小偷正在一處教堂。她趕到現場時，嘗試播放手機警報聲，但因教堂內唱詩聲過大，無法定位手機，最終又讓小偷脫身，手機定位也斷聯。

段同學說：「停用手機信號雖然有用，但小偷仍可透過Wi-Fi或更換SIM卡使用手機。真正的問題在於警力不足，報警後幾乎只能靠自己找。」 她表示，當時報警後，警察僅僅登記了基本信息，但並沒有要追蹤小偷的意圖，讓她很失望。

手機盜竊案件在紐約市屢見不鮮。此類案件中，手機往往不是重點，重點是手機內的個人信息和重要文件。今年2月，布碌崙(布魯克林)一名華婦因手機被竊向州眾議員寇頓(William Colton)求助。盜賊破解手機並盜用了她的身分信息，開立了支票 帳戶，甚至多年投保的人壽保險也被提前提取，令她遭受巨大損失。

除了「西蒙森探員法案」，霍楚當天還簽署了另外兩項與公共安全相關的法案。S5302/A8849法案修訂州法律，將脫除或威脅脫除宗教服飾列為二級嚴重騷擾；S4598D/A4917D法案則允許州府為校園反暴力教育項目提供資金支持，為高危青少年提供創傷支援、團體諮詢等服務，從而預防校園暴力事件。