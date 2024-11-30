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實踐大學校友會 王惠津任新會長：打造更多元交流平台

記者高雲兒╱紐約報導
前任會長艾川明(右)與新會長王惠津(左)，在大專院校校友會聯合會董事長洪國治(中)的見證下進行了交接儀式。(記者高雲兒╱攝影)
前任會長艾川明(右)與新會長王惠津(左)，在大專院校校友會聯合會董事長洪國治(中)的見證下進行了交接儀式。(記者高雲兒╱攝影)

近日，王惠津正式接任實踐大學美東校友會會長。她表示，將致力推動校友會的創新與凝聚力，打造更多元的交流平台，促進校友之間的緊密聯繫，並延續實踐大學多年的優良校訓，將實踐精神在校友間發揚光大。

王惠津是台灣實踐大學音樂系畢業生，並曾在80年代活躍於台灣聲樂界，舉辦過多場獨唱音樂會及慈善演出，也帶領團隊參加國際比賽，足跡遍及台北、香港等地。這是她第三次擔任會長，她幽默地表示，「感覺每十年就來一次。」她感慨地說：「年紀越大，越珍惜所擁有的一切，也更加尊重自己走過的路。當初覺得艱難的步伐，如今回首已是累積。」她透露，未來將策畫更多文化、公益活動，並舉辦聚餐與經驗分享會，以深化校友間的聯繫，同時回饋當地社區。

在壯大校友會方面，王惠津希望吸引更多學弟學妹加入校友會，她表示：「我們希望能幫助海外校友分擔人生中的喜怒哀樂，無論是婚喪嫁娶，還是困難時的依靠，校友會就像一個大家庭，和一般朋友的關係更深厚。」她鼓勵有意願加入的校友，與她聯繫，電話(718)772-1333。

目前，實踐大學美東校友會已有約100名校友，當天約40位校友到場參與活動，前任會長艾川明與新會長王惠津，在大專院校校友會聯合會董事長洪國治的見證下進行了交接儀式。艾川明回顧她過去三年的會長任期，雖然因疫情有所局限，但她依然積極舉辦各類活動，並對王惠津的接任寄予厚望。她表示，王惠津人脈廣泛，擁有豐富的社交經驗，這將對校友會的發展帶來極大助力。

近日，王惠津正式接任實踐大學美東校友會會長，揭開了校友會發展的新篇章。(記者高雲...
近日，王惠津正式接任實踐大學美東校友會會長，揭開了校友會發展的新篇章。(記者高雲兒╱攝影)

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