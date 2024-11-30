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班森賀華人社區中心 派發火雞 社區長者同慶佳節

記者馬璿╱紐約報導
為慶祝感恩節，布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心(Chinese-American Social Service Center)在其中心派發烤雞、水果與飲料回饋社區。州眾議員鄭永佳(Lester Chang)和寇頓(William Colton)也現身與民眾同歡慶。(記者馬璿╱攝影)
為慶祝感恩節，布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心(Chinese-American Social Service Center)在其中心派發烤雞、水果與飲料回饋社區。州眾議員鄭永佳(Lester Chang)和寇頓(William Colton)也現身與民眾同歡慶。(記者馬璿╱攝影)

為慶祝感恩節，布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心(Chinese-American Social Service Center)在其中心派發烤雞、水果與飲料回饋社區。現場近50名社區長者參與活動，其中八位更抽中由州眾議員寇頓(William Colton)贊助的火雞，氣氛歡樂。

華人社區服務中心負責人羅添福表示，這是中心第九年舉行感恩節活動，除希望與社區同慶佳節外，也希望鼓勵長者多多走出家門社交，更可將自己所遭遇的問題和中心分享。

州眾議員鄭永佳(Lester Chang)和寇頓也現身與民眾同歡慶。鄭永佳表示，自小在曼哈頓華埠長大，對感恩節再熟悉不過，但希望透過派發較符合華人飲食的烤雞，祝福大家感恩節快樂。寇頓除感謝民眾對86街抗爭的支持外，再次重申對興建遊民所的擔憂，希望藉由社區同心，一起站在同一陣線對抗市府不當決策。

現場派發的200隻烤雞由康寧長青醫療中心提供，蘋果和汽水則由市議員莊文怡提供，握力器則是社區人士阿玲姐贊助，安森藍十字健保公司Anthem Blue Cross則提供毛帽與手套，現場民眾領取的便當則是黎保利律師樓贊助。

州眾議員鄭永佳(Lester Chang)和寇頓(William Colton)...
州眾議員鄭永佳(Lester Chang)和寇頓(William Colton)也現身與民眾同歡慶。鄭永佳表示，自小在曼哈頓華埠長大，對感恩節再熟悉不過，但希望透過派發較符合華人飲食的烤雞，祝福大家感恩節快樂。(記者馬璿╱攝影)
為慶祝感恩節，布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心(Chinese-Amer...
為慶祝感恩節，布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心(Chinese-American Social Service Center)在其中心派發烤雞、水果與飲料回饋社區。(記者馬璿╱攝影)

感恩節 華人 眾議員

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