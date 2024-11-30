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商家一早採買準備… 華興文化中心 感恩節暖心送餐

記者馬璿╱紐約報導
布碌崙(布魯克林)華興多元文化中心為慶祝感恩節近日在其8大道中心派發免費餐點。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙(布魯克林)華興多元文化中心為慶祝感恩節近日在其8大道中心派發免費餐點。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華興多元文化中心為慶祝感恩節，日前在其8大道63街中心派發免費餐點，活動開始不到30分鐘便全數發放完畢。

中心負責人梁華釗表示，本次活動與亞洲街頭美食、李錦記與良品製麵等多個商家合作，共派發50份手撕火雞鮑魚撈飯及50份手撕火雞李錦記鮑魚撈麵，這也是中心與李錦記的首次合作。

布碌崙(布魯克林)華興多元文化中心為慶祝感恩節近日在其8大道中心派發免費餐點。(...
布碌崙(布魯克林)華興多元文化中心為慶祝感恩節近日在其8大道中心派發免費餐點。(記者馬璿╱攝影)

除當天現做的餐食之外，華興多元文化中心會員憑證明即可領取生鮮與乳品等食材。梁華釗表示，中心原先以旅遊業務為主，自去年4月正式申請作為非營利組織後，便一直籌辦公益活動與出借場地舉辦座談，認為「做人有機會就是要回饋」，也感謝本次感恩節派餐許多社區機構主動聯繫，提供商品以讓中心能在感恩佳節凝聚社區情感。

合作單位李錦記負責人員鄭奮則表示，雖與中心結緣不久，但看到微信群裡的公益活動消息，本著回饋社區的心意，便主動接洽中心表達合作意願。而其妻子透露，他們一早7點採買、8點便開始備餐，希望民眾能拿到新鮮熱騰騰的餐點。

良品製麵經理李強則表示，節慶期間社區單位都會積極籌辦活動，作為社區內的商家，他們也希望能加入其中並傳遞愛心，回饋社區居民。

布碌崙(布魯克林)華興多元文化中心為慶祝感恩節近日在其8大道中心派發免費餐點。(...
布碌崙(布魯克林)華興多元文化中心為慶祝感恩節近日在其8大道中心派發免費餐點。(記者馬璿╱攝影)

感恩節 微信 李強

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