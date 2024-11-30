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亞裔動畫節得獎名單揭曉 12/6精采作品秀

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛市政廳將於12月6日(周五)舉行第五屆「瘋狂才華洋溢的亞裔和朋友們」動畫節。圖為往年節日圖片。(主辦方提供)
法拉盛市政廳將於12月6日(周五)舉行第五屆「瘋狂才華洋溢的亞裔和朋友們」動畫節。圖為往年節日圖片。(主辦方提供)

法拉盛市政廳將於12月6日(周五)舉行第五屆「瘋狂才華洋溢的亞裔和朋友們」動畫節，當天將展示一系列入選和得獎的短片與動態設計作品，歡迎民眾參加。

據主辦方介紹，本屆動畫節自開放徵件以來，吸引了來自世界各地的作品參與。經過評審團的選擇，入選作品來自涵蓋了學生短片和專業短片兩大類別。這些作品來自亞裔及其他背景的創作者，題材多樣，包含3D動畫、定格動畫、2D動畫、實驗動畫等，展示了不同的敘事風格和藝術技巧。

學生短片類別的獲獎作品包括「Express Photo」，靈感來自中國峨眉山的頑皮猴子，「CHAIN」則是一部引人深思的3D動畫，講述了螳螂捕蟬的故事。

「VOW」則以雪崩中的求生故事獲得最佳視覺特效，「Sheep Shapes」則以其優秀的敘事和動畫技巧摘得最佳敘事獎。此外，「Natural One」和「Sprout」也因其精湛的音效設計和2D動畫技巧，分別獲得最佳音效設計和最佳2D動畫。

專業短片類別中，「IN-BETWEEN」憑藉在黑暗中火炬照亮普通人的故事獲得最佳專業短片獎。動態設計類別中，「Under Suits」摘得最佳動態圖形獎。其他優秀作品如「Nicely Awful」和「2015 World Expo」也分別獲得了評審團評選獎和最佳品牌獎。

今年的動畫節再次由知名動畫藝術家Gonzalo Janer領導評審團，他表示，這些作品不僅展現了亞裔電影創作者的卓越才華，也讓全球觀眾能夠通過動畫的形式，深入了解亞裔社群的故事和文化。

活動將於12月6日(周五)下午6時開幕，觀眾可通過法拉盛市政廳網站flushingtownhall.org了解詳情並購票。

亞裔電影 法拉盛

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