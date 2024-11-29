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布碌崙感恩節婚宴滿檔 最好提前1年就訂位

記者馬璿╱紐約報導
布碌崙(布魯克林)華社8大道兩家大型酒樓今晚喜氣滿滿：翠園酒家晚間兩個宴會廳皆設喜宴，海悅大酒樓則是在二樓與三樓席開共80桌。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙(布魯克林)華社8大道兩家大型酒樓今晚喜氣滿滿：翠園酒家晚間兩個宴會廳皆設喜宴，海悅大酒樓則是在二樓與三樓席開共80桌。(記者馬璿╱攝影)

感恩佳節除是家庭團聚，以美食佳餚感謝身邊親朋好友的節慶外，同樣也是許多華人鍾意的結婚時機。布碌崙(布魯克林)華社8大道兩家大型酒樓，當晚喜氣滿滿：翠園酒家晚間兩個宴會廳皆設喜宴，海悅大酒樓則是在二樓與三樓席開共80桌。酒樓員工們皆表示：「感恩節生意特別好，最早可能要提前一年訂位。」

對於重視傳統的華人來說，嫁娶習俗通常需符合黃道吉日；然而，在美華人將西洋節慶作為結婚吉日也不算少見。翠園酒家感恩節當日晚間兩廳皆設喜宴，員工楊女士表示，平時生意一般，但每年感恩節都會非常忙碌，甚至比聖誕節還熱門，而有時10月1日生意也會不錯。

布碌崙(布魯克林)華社8大道兩家大型酒樓今晚喜氣滿滿：翠園酒家晚間兩個宴會廳皆設...
布碌崙(布魯克林)華社8大道兩家大型酒樓今晚喜氣滿滿：翠園酒家晚間兩個宴會廳皆設喜宴，海悅大酒樓則是在二樓與三樓席開共80桌。(記者馬璿╱攝影)

楊女士表示，由於布碌崙華社多福州人，而其中做餐館生意的比例高，一年當中「只有感恩節放假」。她透露，雖然每對新人日程不同，但大多都要提前半年以上訂位才能搶得好時機。

在翠園酒家舉行婚宴的新郎劉先生也表示，與太太長跑多年結婚，特別挑在感恩節也是因為「大家這天都放假，參與的親友會更加踴躍」。他也提及，兩人大概半年前就預約好今晚的時段。

海悅大酒樓員工二樓與三樓加總共設80桌做婚宴。員工黃女士表示，感恩節通常都是一年裡最忙的時刻，不是近年才有的潮流。她提到，今年一天接了三場，但去年更是熱門，共有六場喜宴都選在感恩節當天舉行，想預訂感恩節的新人提前一年訂位才較保險。她另表示，雖然新人選在感恩節舉行婚禮，但酒樓並沒有因為節慶特別推出火雞料理，菜色全由新人決定。

感恩節 華人 布碌崙

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