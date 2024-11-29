戶外用餐棚今拆除 部分商家怨生意流失

曼哈頓華埠雖然大部分街道都過於狹窄，不適合放置戶外用餐設施，但宰也街卻是一個例外。(記者曹馨元╱攝影)

根據紐約市政府規定，所有餐廳的戶外用餐設施都必須在今(29日)前全部拆除，明年4月1日才會重新開放，未按時完成業者將面臨最高1000元的罰款。部分商家抱怨，拆除時間恰逢感恩節 ，可用座位的減少也意味著節假日生意的流失。

不少店家表示，自28日感恩節起，全市餐飲業步入了最忙碌的節假日時段，不論是與親友聚餐還是大量遊客的到來，都為餐廳增加了更多生意。但原本可以讓餐廳容納更多客人的戶外用餐區卻要在此之前拆除，讓餐飲業主擔心會在12月流失利潤。

在皇后區森林小丘(Forest Hills)開店的阿瓦隆(Tom Avallone)告訴紐約郵報，戶外用餐設施拆除後，他的餐廳將銳減50餘個座位，損失每月數萬元的收入，這也迫使他解雇餐廳一半的員工。蘇荷區一家餐廳的經理梅努尼(Mirico Mennuni)也表示，如今是一年中「最忙碌的時候」，現在要拆除戶外用餐棚，讓他感到「有點失望」。

曼哈頓華埠 雖然大部分街道都過於狹窄，不適合放置戶外用餐設施，但宰也街(Doyer St.)卻是一個例外。在這條較為封閉的小路上，多個店家都在街上架起桌椅，以接納更多顧客。宰也街上「清味蘭州拉麵館」的店員劉小姐表示，戶外用餐區一定程度上解決了室內空間狹小的問題，帶來了額外的30%客流量；而為了應對冬季需關閉戶外用餐的問題，拉麵館也另覓地點開辦分店，以分擔客流。

戶外用餐永久化計畫自疫情實施後，除吸引上千商家加入並增加就業 機會外，也為紐約客提供獨特用餐體驗。今年夏天，共有6000家餐廳申請了許可；但截至26日，申請明年許可的餐廳僅有不到3000家。近半數的餐飲業者不願繼續提供戶外用餐服務，而背後的原因也是因為申請許可程序複雜、且費用高昂，讓人望而卻步。