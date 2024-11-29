北線鐵路推聖誕彩燈列車 增節日歡樂

大都會運輸署宣布，將於北線鐵路(Metro North)推出一輛「節日列車」。(取自MTA)

大都會 運輸署(MTA )宣布，將於北線鐵路(Metro North)推出一輛「節日列車」，以五顏六色的聖誕主題燈飾裝點，隨機在北線鐵路的三條線路中輪流運行，從今(29日)開始持續至年底。

節日列車將掛滿燈飾，並在特定車站播放節日主題的特別安全訊息。這些燈飾將應用於電動列車，並於大中央車站 (Grand Central Terminal)和克羅頓-哈蒙(Croton-Harmon)之間的哈德遜線(Hudson Line)、大中央車站與東南(Southeast)之間的哈林線(Harlem Line)以及大中央車站與紐黑文(New Haven)之間的紐黑文線(New Haven Line)運行。

節日列車將隨機在這三條路線的定期列車中輪流運行，因此對於希望專程搭乘這輛特殊列車的乘客可能會略有困難，只能「碰運氣」嘗試。

北線鐵路執行副總裁暨營運長沃納什克(Justin Vonashek)表示，推出這輛節日列車的目的是為了為社區帶來特別驚喜，尤其是對兒童，「在這個白晝短暫、黑夜漫長的節日時刻，我們希望這些五彩繽紛的燈光能為乘客創造美好回憶，讓每位搭乘列車的乘客都能感受到節日的快樂氛圍。」