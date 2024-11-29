北線鐵路推聖誕彩燈列車 增節日歡樂
大都會運輸署(MTA)宣布，將於北線鐵路(Metro North)推出一輛「節日列車」，以五顏六色的聖誕主題燈飾裝點，隨機在北線鐵路的三條線路中輪流運行，從今(29日)開始持續至年底。
節日列車將掛滿燈飾，並在特定車站播放節日主題的特別安全訊息。這些燈飾將應用於電動列車，並於大中央車站(Grand Central Terminal)和克羅頓-哈蒙(Croton-Harmon)之間的哈德遜線(Hudson Line)、大中央車站與東南(Southeast)之間的哈林線(Harlem Line)以及大中央車站與紐黑文(New Haven)之間的紐黑文線(New Haven Line)運行。
節日列車將隨機在這三條路線的定期列車中輪流運行，因此對於希望專程搭乘這輛特殊列車的乘客可能會略有困難，只能「碰運氣」嘗試。
北線鐵路執行副總裁暨營運長沃納什克(Justin Vonashek)表示，推出這輛節日列車的目的是為了為社區帶來特別驚喜，尤其是對兒童，「在這個白晝短暫、黑夜漫長的節日時刻，我們希望這些五彩繽紛的燈光能為乘客創造美好回憶，讓每位搭乘列車的乘客都能感受到節日的快樂氛圍。」
同時，MTA還宣布將於12月的每個周日，重新啟動年度懷舊地鐵列車計畫。這些懷舊列車來自紐約交通博物館(New York Transit Museum)，每年都會重新投入服務。去年，這些懷舊列車曾遭到破壞，部分列車的復古零件被偷竊。這些20世紀30年代的R1/9火車車廂將沿第二大道行駛，從96街到豪斯頓街(Houston St.)之間。具體的運行信息，可參見nytransitmuseum.org/holidaynostalgiarides/
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