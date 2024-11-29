挺過疫情 華埠小商家廣開分店

開在加薩琳街的「點心意」剛於本月在勿街上開設分店「Fok Noodles Express」。(記者曹馨元╱攝影)

2021年，披露街(Pell St.)上的果茶店「杜小姐茶飲」悄然開張，當時正值疫情 的最高峰，整個曼哈頓華埠 的街道都空空蕩蕩，許多人認為這家店「活不下來」。然而，店舖的實際營利狀況卻超出預期，2022年，其分店「Strawberry Home」在勿街(Mott St)開業，翌年，第三家分店又進駐留學生攢動的紐約大學附近。

新冠疫情過後兩年，華埠街道待周末及節假日，往往人流如潮，熱門店舖更是大排長龍，一改疫情期間的門可羅雀。經歷疫情的衰敗，這片已有140年歷史的街區又重現生機；除了開張的悉數新店，老牌小商家開分店也成為了潮流。

「杜小姐茶飲」店名中的「杜小姐」，是店主王小姐的母親，如今，母女二人穿梭在華埠的兩家店之間，常常忙不過來。

華埠的兩家店雖然都是售賣甜點和飲品，但定位不同，「Strawberry Home」主要是面向學生，把價格壓到了最低。

王小姐說，當初將第一家店選在華埠，就是因為這裡雖然茶飲店家不少，「但沒有我想喝的，主打新鮮水果的茶。」

許多開到紐約的華人 奶茶連鎖店，如瓷禧(Teazzi)、喜茶(Heytea)等，都將第一家店開到如聯合廣場(Union Square)這樣留學生聚集的社區、或是商業中心時報廣場(Times Square)，再逐步將分店開到華埠；奶茶的客戶群體較為年輕，王小姐認為，靠著學生慢慢做起來」也是個很好的策略。

但王小姐自己卻反其道而行之，她認為，將起源於中國的果茶店開在華埠，更具有標誌性的意義。如今，兩家華埠的門店也是利潤可觀，「我覺得唐人街真的是一個寶藏。」

華埠商家有如橫空出世

根據CBS的報導，自疫情結束後，大量小商家在紐約橫空出世，而華埠是其中最具代表性的區域。據統計，在過去兩年，曼哈頓華埠和兩橋區域(Two Bridges)新開了400個小商家，創造就業崗位近3000個。

華埠商業改進區執行總監陳作舟認為，在紐約這樣一個商家間競爭極為激烈的大城市，店鋪的「更新換代是一個自然的周期。」而疫情為商家帶來的打擊，也加速了這一優勝劣汰的過程。

在宰也街(Doyer St.)經營了16年的「清味蘭州拉麵館」，也於今年4月在哥倫布公園(Columbus Park)旁找到位置合適的空店舖，開了同名分店。

「我們的營業額相比疫情前還要好一些」，在店內幫忙的店主女兒劉小姐表示，老店空間狹小，招待不了太多客人，在疫情期間戶外用餐興起後，室外的位置為他們新增了超過30%的客流量，如今開設分店，也是希望能在冬季戶外用餐關閉後仍能服務更多客人。而由於手製拉麵的人工成本更高，店鋪也需要做到一定規模才能增加營利空間。

此外，以港式叉燒包風靡社群媒體的老牌餐廳「美麗華」，即將在勿街上開辦門面更大的同名分店，為長年大排長龍的老店承擔分流功能；品質粵菜店家「富瑤」於今年初在金融區(FiDi)開辦了提供「廚師發辦」(Omakase)高端料理的新店「YAO」；華埠二代移民創業的「佰樂」(Potluck Club)也於今年8月在包厘街新開姐妹餐廳「鳳凰宮」(Phoenix Palace)，主打融入西餐元素的創意中式料理。

唐人街不會成為活化石

儘管華埠在疫情之間呈現一片頹態，然而根據陳作舟的統計，疫情之後的近兩年來，華埠店家新開的分店就有十餘個。「我們不能太對自己沒信心」，他說，縱觀華人在美的百年歷史，「疫情跟我們以前經歷的困難相比不算什麼」。

在他看來，華埠店家之所以還願意在這裡開分店，「就是對這個社區還有信心」。

陳作舟也表示，一個移民社區的根基其實是房地產。而華埠林立的僑團和周邊住滿華人的穩租公寓決定了，華人仍然是這個社區的核心，且此類房產幾乎不在市面上流通，只會在華人社群內部相傳；因此，華埠很難真正被社區貴族化(Gentrification)，也注定不會成為一個活化石。

美食導遊弗蘭榭普(Scott Friendship)自2019年開始帶著遊客來華埠探索美食，五年內，他的導覽業務已經擴張至三倍之多。對於華埠近些年愈來愈多的遊客，陳作舟也樂見其成，「我們要借力保持永遠的唐人街」。