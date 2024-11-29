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天公不作美 紐約市雨雪將延續至周末 12月1日最冷

記者范航瑜╱紐約報導
感恩節當日，紐約市四處洋溢著節日氣氛，但陰雨天氣為假期出行增添了挑戰。預計雨雪天氣將從感恩節當天延續至周末。(記者范航瑜╱攝影)
感恩節當日，紐約市四處洋溢著節日氣氛，但陰雨天氣為假期出行增添了挑戰。預計雨雪天氣將從感恩節當天延續至周末。(記者范航瑜╱攝影)

感恩節當日，紐約市四處洋溢著節日氣氛，但陰雨天氣為假期出行增添了挑戰，預計雨雪天氣將從感恩節當天延續至本周末，州長霍楚 (Kathy Hochul) 28日呼籲居民採取防範措施，減少「不必要出行」。

感恩節當天，全州多地迎來雨雪天氣，州北部地區或將出現顯著的湖效雪(Lake Effect Snow)，積雪量可達數呎。「在感恩節與親友團聚之際，我呼籲大家密切關注天氣預報，提前規畫出行，並採取必要的安全措施，確保順利到達目的地。」霍楚表示。「如需外出，務必優先考慮自身及他人安全。」

紐約市及長島地區以降雨為主，但上州海拔較高地區降雪量可能達一呎，部分降雪密集區降雪速率可能達每小時一至兩吋，導致能見度降低和交通困難，甚至無法通行，駕駛條件極為危險。

除了降水以外，秋高氣爽的天氣也將於本周向紐約市民告別。本次降雨後，氣溫將大幅下降。從感恩節翌日29日開始，氣溫將持續走低，未來十天最高氣溫不會再回到50度以上。12月1日(周日)將迎來最冷一天，預測最高溫僅38度，最低溫26度，部分地區將跌破冰點。

家住新州在紐約上班的葉女士表示，考慮到天氣惡劣和交通壓力，自己本周末的確沒有任何出行計畫。「主要是平時工作太忙，這個假期準備就和朋友一起聚聚，平時也難得有這樣大家都有空的機會，」葉女士說。

州府提醒，冬季風暴期間，交通事故是導致傷亡的主要原因。州長辦公室特別給出駕駛安全提示，包括密切關注天氣變化，提前為車輛備妥救生裝備，如毯子、鏟子、手電筒和保暖衣物，並保持手機電量充足以應對緊急情況。

更多冬季安全提示可訪問州府官網：dhses.ny.gov/safety，如需了解風暴期間的非緊急服務，可撥打211或訪問211nys.org

感恩節 紐約市 霍楚

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