梅西感恩節遊行 逾千人先睹為快

今年的遊行將持續近四個小時，包含28名藝人、11支行進樂隊、28個小丑劇組和11個表演團體。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 一年一度的梅西感恩節大遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)今(28日)，主辦方於27日中午在曼哈頓上城舉辦氣球 充氣儀式，上千名民眾早早排隊，親眼見證巨型氣球誕生過程。

今年的遊行共有22個巨型氣球登場，涵蓋經典卡通形象和贊助商吉祥物，包括史努比(Snoopy)、妙妙犬布麗(Bluey)、海綿寶寶、小黃人、皮卡丘，以及麥當勞叔叔、烘焙品牌品食樂步兵(Pillsbury Doughboy)和梅西百貨 的星星等。華人熟悉的功夫熊貓阿波(Kung Fu Panda's Po)、海賊王主角蒙其·D·魯夫(Monkey D. Luffy)、七龍珠的悟空也將悉數亮相。

今年新增的六個氣球包括米妮老鼠、非凡的努拉(Nora the Extraordinary)、架子上的精靈(Elf on the Shelf)，以及一個全新的蜘蛛俠氣球。同時，六款新花車也將首次登場，其中包括網飛(Netflix)推出的「星期三盛宴」，以劇集「Wednesday」女主角珍娜·奧特嘉(Jenna Ortega)的肖像為主題。此外，遊行將有28名藝人、11支行進樂隊、28個小丑劇組和11個表演團體，表演藝人包括澳洲歌手米諾(Kylie Minogue)、「冰雪奇緣」(Frozen)主唱曼佐(Idina Menzel)等。