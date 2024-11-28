金鷹護理中心慶祝13周年 展現長者活力

11月份壽星王用琪分享人生建議，她認為「人在福中要知福、惜福，快樂地生活下去」。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 金鷹成人日間護理中心27日舉辦成立13周年暨11月生日慶祝活動，230位長者及嘉賓參與。活動內容包括旗袍秀、民樂表演及聯歡宴席，展現了長者的才藝與活力。

負責人廖Vivian表示，金鷹成人日間護理中心自成立以來，一直致力為華裔 長者提供多元服務，並藉由節慶活動和日常互動，幫助長者保持身心健康，提升生活質量，找到生活的意義與快樂。此次活動則以展示長者才藝為主，希望為他們創造一個充實生活的平台，「希望透過這些節慶活動，讓長者不僅感受到生活的樂趣，也能實現自我價值。」

廖Vivian表示，活動從籌畫到完成歷時兩個月，每位參與者都投入極大的熱情，成果令人欣慰。13種表演節目中，旗袍秀是活動亮點之一，由70至80多歲的長者參與，經過數周密集排練後登台。

舞台指導張二丹表示，這是她首次與長者合作排練節目，雖然他們沒有專業基礎，但學習熱情極高，整個過程充滿驚喜。參與的長者多數是第一次學習走秀，但在短短的時間內展現出的表演水平讓她倍感欣慰，並稱這樣的成果「實在令人敬佩」。