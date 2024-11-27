霍楚出手 被疑為花旗賭場開綠燈叫停新賭場提前提交競標建案的法案 傳與該標案發起人柯恩關係密切

州長霍楚否決一項旨在要求2025年新發賭牌競標者提前提交標案的法案，被認為幫助花旗球場旁的賭場建案開綠燈。(本報檔案照)

州長霍楚 (Kathy Hochul)近日行使否決權，叫停了一項旨在要求紐約市 及周邊地區賭場競標者提前提交標案的法案。分析認為，這將對那些目前尚未完成與社區等相關方面談判的博彩業者有利，其中就包括皇后區 花旗球場周邊賭場建案。

州博彩委員會計畫於2025年年底前在包含紐約市在內的下州地區簽發三張賭場牌照，現有至少11家業者參與競標。根據現有的時間表，競標者須在2025年6月27日前提交標案。不過，州議會今年6月通過了一項由皇后區州參議員艾達伯(Joseph Addabbo)及州眾議員普雷特羅(Gary Pretlow)聯合提出的法案，該法案要求參與競標的業者在今年8月底前提交標案以備審查。

不過，該法案通過後，霍楚一直未予簽署，直到最近才正式否決。不過事實上，由於要求的提案截止日期已過，即使霍楚未予否決，該法案也已喪失了實際功能。

霍楚在否決聲明中表示，隨意更改時間表會「對某些競標者有利，而對另一些競標者不利」，她支持「在中途改變規則的法案」。提案人艾達伯則回應稱，他是在努力改善流程，對於長時間無法解決法律或土地使用方面障礙的項目，最好盡快取消以免勞民傷財，「如果兩年內都無法解決問題，也許就意味著不該在那裡建賭場。」

批評者認為，霍楚的否決是在幫助包括花旗賭場等業者開綠燈。花旗賭場標案由紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)主導發起，價值達80億元，選址與法拉盛隔河相望，因而在皇后區的華人社區以及其他周邊社區引發了極大爭議，反對者眾，業者與社區的談判進展艱難。據報導，柯恩與霍楚的關係密切，在2022年州長競選期間，柯恩家族向霍楚提供了大量捐贈款。