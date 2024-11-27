霍楚出手 被疑為花旗賭場開綠燈叫停新賭場提前提交競標建案的法案 傳與該標案發起人柯恩關係密切
州長霍楚(Kathy Hochul)近日行使否決權，叫停了一項旨在要求紐約市及周邊地區賭場競標者提前提交標案的法案。分析認為，這將對那些目前尚未完成與社區等相關方面談判的博彩業者有利，其中就包括皇后區花旗球場周邊賭場建案。
州博彩委員會計畫於2025年年底前在包含紐約市在內的下州地區簽發三張賭場牌照，現有至少11家業者參與競標。根據現有的時間表，競標者須在2025年6月27日前提交標案。不過，州議會今年6月通過了一項由皇后區州參議員艾達伯(Joseph Addabbo)及州眾議員普雷特羅(Gary Pretlow)聯合提出的法案，該法案要求參與競標的業者在今年8月底前提交標案以備審查。
不過，該法案通過後，霍楚一直未予簽署，直到最近才正式否決。不過事實上，由於要求的提案截止日期已過，即使霍楚未予否決，該法案也已喪失了實際功能。
霍楚在否決聲明中表示，隨意更改時間表會「對某些競標者有利，而對另一些競標者不利」，她支持「在中途改變規則的法案」。提案人艾達伯則回應稱，他是在努力改善流程，對於長時間無法解決法律或土地使用方面障礙的項目，最好盡快取消以免勞民傷財，「如果兩年內都無法解決問題，也許就意味著不該在那裡建賭場。」
批評者認為，霍楚的否決是在幫助包括花旗賭場等業者開綠燈。花旗賭場標案由紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)主導發起，價值達80億元，選址與法拉盛隔河相望，因而在皇后區的華人社區以及其他周邊社區引發了極大爭議，反對者眾，業者與社區的談判進展艱難。據報導，柯恩與霍楚的關係密切，在2022年州長競選期間，柯恩家族向霍楚提供了大量捐贈款。
花旗標案的主要競爭對手皇后區雲頂世界賭場則位於艾達伯的選區內。由於雲頂世界已有現成場地以及老虎機經營資格，因此在申請新賭牌時無需經過土地用途更改等流程。有批評者認為，艾達伯的提案旨在為其他競爭者設障，以幫助雲頂世界保駕護航。
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