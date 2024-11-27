州府聯手地檢打擊零售盜竊組織 案值逾200萬元

在迎接假日購物季之際，州長霍楚聯手皇后區地區檢察官凱茲，26日共同宣布起訴一個零售盜竊總額超過200多萬元的有組織盜竊犯罪團伙。(州長辦公室提供)

在迎接假日購物季之際，紐約州州長霍楚 (Kathy Hochul)聯手皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)，26日共同宣布起訴一個零售盜竊總額超過200多萬元的有組織盜竊犯罪團伙。

根據指控，此案件涉及一個廣泛的販賣盜竊商品的網絡，該網絡據稱由一對夫婦運營，銷售盜竊來的商品，包括高端化妝品、設計師服裝和香水。這些商品從東海岸各地的零售商 那裡被盜竊，並通過在多明尼加共和國的實體店和名為Yvelisse Fashion的網絡平台轉售。盜竊的商品是通過指導盜竊團隊鎖定特定產品，甚至在商品到達像Sephora和Ulta Beauty這樣的零售商之前就將其轉移。

霍楚表示：「保護紐約市 民的安全是我的首要任務，隨著假日購物季的到來，我們將繼續加大努力，確保消費者在商店內感到安全，商店業主能夠專注於為顧客提供服務，而不必將日常用品像牙膏和除臭劑這樣的商品上鎖。」

凱茲表示：「這次調查和逮捕不僅是讓被告負責，也是對公眾的警示，尤其是在假日季節來臨之際，人們在購物時應更加謹慎。這也是紐約首次根據州長新立法，對販賣盜竊商品的行為提出指控。」

此外，霍楚在其最近通過的2025財年預算中，為打擊有組織零售盜竊提供了新的法律保障。這一綜合性方案又稱五點計畫，將使執法機構、檢察官和業主能夠有效應對零售盜竊問題。新法律規定，對任何攻擊零售員工的人增加刑罰，將這一罪行從輕罪升級為重罪；並提供500萬元的稅收減免，幫助小型企業投資增強安全措施。五點計畫還包括：設立4000萬元的零售盜竊打擊基金、提高對販賣盜竊商品的處罰等措施等。