我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

州府聯手地檢打擊零售盜竊組織 案值逾200萬元

記者高雲兒╱紐約報導
在迎接假日購物季之際，州長霍楚聯手皇后區地區檢察官凱茲，26日共同宣布起訴一個零售盜竊總額超過200多萬元的有組織盜竊犯罪團伙。(州長辦公室提供)
在迎接假日購物季之際，州長霍楚聯手皇后區地區檢察官凱茲，26日共同宣布起訴一個零售盜竊總額超過200多萬元的有組織盜竊犯罪團伙。(州長辦公室提供)

在迎接假日購物季之際，紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)聯手皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)，26日共同宣布起訴一個零售盜竊總額超過200多萬元的有組織盜竊犯罪團伙。

根據指控，此案件涉及一個廣泛的販賣盜竊商品的網絡，該網絡據稱由一對夫婦運營，銷售盜竊來的商品，包括高端化妝品、設計師服裝和香水。這些商品從東海岸各地的零售商那裡被盜竊，並通過在多明尼加共和國的實體店和名為Yvelisse Fashion的網絡平台轉售。盜竊的商品是通過指導盜竊團隊鎖定特定產品，甚至在商品到達像Sephora和Ulta Beauty這樣的零售商之前就將其轉移。

霍楚表示：「保護紐約市民的安全是我的首要任務，隨著假日購物季的到來，我們將繼續加大努力，確保消費者在商店內感到安全，商店業主能夠專注於為顧客提供服務，而不必將日常用品像牙膏和除臭劑這樣的商品上鎖。」

凱茲表示：「這次調查和逮捕不僅是讓被告負責，也是對公眾的警示，尤其是在假日季節來臨之際，人們在購物時應更加謹慎。這也是紐約首次根據州長新立法，對販賣盜竊商品的行為提出指控。」

此外，霍楚在其最近通過的2025財年預算中，為打擊有組織零售盜竊提供了新的法律保障。這一綜合性方案又稱五點計畫，將使執法機構、檢察官和業主能夠有效應對零售盜竊問題。新法律規定，對任何攻擊零售員工的人增加刑罰，將這一罪行從輕罪升級為重罪；並提供500萬元的稅收減免，幫助小型企業投資增強安全措施。五點計畫還包括：設立4000萬元的零售盜竊打擊基金、提高對販賣盜竊商品的處罰等措施等。

霍楚 零售商 紐約市

上一則

戶外用餐設施11╱29未移除 最高罰千元

下一則

霍楚出手 被疑為花旗賭場開綠燈叫停新賭場提前提交競標建案的法案 傳與該標案發起人柯恩關係密切
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

28.5萬元超跑停家門口 華男涉盜豪車被捕

28.5萬元超跑停家門口 華男涉盜豪車被捕
盜竊Walgreens 8.4萬 金山「孩子幫大盜」落網

盜竊Walgreens 8.4萬 金山「孩子幫大盜」落網
大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年

大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年
紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

熱門新聞

（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
專家預告，將有一個暴風雨系統在下周到達紐約市，可能在感恩節期間帶來影響。圖為去年感恩節梅西百貨大遊行，在晴朗的天氣下舉行。(本報檔案照)

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

2024-11-24 07:37
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

2024-11-20 10:54
圖中男子涉嫌犯下法拉盛兩宗入室盜竊案，警方呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男

2024-11-22 17:36
由拜登任命的紐約南區聯邦檢察官威廉斯宣布辭職。(路透資料照)

被川普視作眼中釘 紐約南區聯邦檢察官辭職

2024-11-25 15:24

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝