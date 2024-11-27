華興多元文化中心 感恩節繪畫賽挖掘天賦

第二屆感恩節現場繪畫比賽的舉辦者和獲獎小朋友合影。(主辦方提供)

華興多元文化中心日前在布碌崙 (布魯克林)8大道 舉辦第二屆感恩節 現場繪畫比賽，作畫和評獎在同一天完成。舉辦者希望通過類似的比賽，發現更多有天分的孩子，並繼續挖掘和發揮他們的潛能和才華。

華興多元文化中心負責人梁華釗介紹，這次繪畫比賽的主題就是感恩節，不限制繪畫工具。比賽從上午10時30分開始，給孩子一個半小時作畫時間，到中午12時所有參賽者必須把作品交上來供評判。

今年的比賽和去年基本相同，參賽的共有30多個小朋友。據梁華釗介紹，他們都是8大道及周圍學校的學生，年齡小的不到十歲，但大部分參賽孩子的年齡都是十幾歲。比賽按照年齡分為十歲及以上組和十歲以下組兩個組別。

比賽評獎的標準是主題、創意、激發、色彩和構圖個占20%。參與者均可或證書和禮品。獲獎者可以得到獎杯、獎杯和獎金。比賽共設九個獎項，包括最佳色彩應用獎、最佳創意獎、最佳構圖獎、最佳參與獎、最佳主題獎等。

梁華釗說，該中心去年舉辦了首屆感恩節現場繪畫比賽，今年已經是第二屆。因為第一屆比賽很受歡迎，也從孩子和家長得到了積極的反饋，所以他們今年舉辦了第二屆比賽。展望明年，梁華釗說如果沒有意外的話，他們將會在明年感恩節期間舉辦第三屆現場繪畫比賽。

梁華釗說，繪畫需要天分，他希望需要通過繪畫比賽，尤其是現場繪畫比賽，能發現一些有天賦的小朋友，然後繼續對他們進行培養。他說華興多元文化一直致力於社區的公益活動，現場繪畫比賽是其中一項活動，他希望社區居民多關注他們的活動。