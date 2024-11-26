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台灣同鄉聯誼會感恩聯歡 放映李安「推手」

記者尤昱程／紐約報導
紐約台灣同鄉聯誼會「感恩聯歡會」，50多名僑胞聯繫情誼。(記者尤昱程／攝影)
紐約台灣同鄉聯誼會「感恩聯歡會」，50多名僑胞聯繫情誼。(記者尤昱程／攝影)

紐約台灣同鄉聯誼會日前在紐約華僑文教服務中心舉行「感恩聯歡會」，吸引約50名社區人士熱情參與。本次活動以電影放映、聯歡節目及美食品嚐為主題，為僑胞帶來輕鬆又溫馨的節日氛圍。

紐約台灣同鄉聯誼會會長梁潔瑋表示，聯誼會自成立53年來，一直秉持著「時時關心故鄉，處處服務同鄉」的宗旨，未來將持續推動具有意義的活動，例如兒童繪畫比賽、國慶慶祝活動以及針對社區關注議題的講座等，「希望聯誼會能成為一個促進僑胞交流與互動的平台。」

紐約台灣同鄉聯誼會「感恩聯歡會」，播放李安首部商業電影「推手」。(記者尤昱程／攝...
紐約台灣同鄉聯誼會「感恩聯歡會」，播放李安首部商業電影「推手」。(記者尤昱程／攝影)

活動當天播放了李安導演1991年在紐約拍攝的首部作品「推手」。紐約台灣同鄉聯誼會理事傅鶴鳴表示，「推手」與「喜宴」皆取景於法拉盛，許多本地華人參與製作，他本人也曾參與演出。他表示，選擇「推手」是希望透過回顧李安的早期創作，增強社區凝聚力。

傅鶴鳴也進一步回顧了聯誼會的歷史，他表示，聯誼會與其他台灣社團如紐約台灣商會，均成立於1970年代，當時許多留學生創立了這些團體，為在美台灣人提供了交流的平台。他說，隨著時代改變，聯誼會的使命也有所不同，如今更多承載著聯誼與文化交流的功能，但仍致力於為僑胞提供有意義的活動。

除了電影放映，活動準備了豐富的美食品嚐，包括特製的麻油雞、馬蹄糕、牛軋糖以及香腸等台灣特色小吃。聯合健康保險則為參加者提供了小禮物，讓活動更添歡樂。

紐約僑教中心主任陳永豐、僑務促進委員黃開榮、紐約台灣商會會長林慶甫、皇后區國慶籌備會秘書褚月梅 、法拉盛華人工商促進會秘書張嶼麗、大紐約客家會副會長劉嘉玲、紐約臺灣同鄉聯誼會理事范揚盛、黎潔瀅、李素芬、李信輝、聯合健康保險黃嘉聖、國際獅子會紐約法拉盛分會前會長周經皓皆至現場參加。

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