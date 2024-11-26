解決雙排停車 交通局新增500卸貨區

為了解決長期困擾紐約市的雙排停車問題，市交通局25日宣布，已在全市新設超過500個裝卸區。(市交通局提供)

為了解決長期困擾紐約市 的雙排停車問題，市交通局25日宣布，已在全市新設超過500個裝卸區。交通局表示，這些地點選擇依據市民提供的意見，專門針對常見的貨車裝卸區域，解決因雙排停車(double parking)導致的單車道、巴士車道阻塞問題，以及由此引發的交通擁堵和安全隱患。

交通局稱，新增的裝卸區為貨車提供專屬的合法停靠空間，減少貨車因無處停放而隨意雙排停車的情況。預計將有效降低交通堵塞，縮短駕駛者通行時間，並為自行車和公共交通使用者提供更加通暢的道路環境。

除了新增裝卸區外，交通局還推行了自動化執法系統來抓拍雙排停車違規，並推出非高峰時段配送計畫及貨運自行車政策，進一步減少貨車運輸對交通的影響。

新增裝卸區的選址完全基於市民的反饋。交通局透過網絡平台收集意見，配合交通數據分析，優先解決問題最多、影響最大的地點。自2021年以來，該平台已協助設置近3000個裝卸區，讓政策更符合市民需求。

為了減輕貨車對交通的負擔，市府同時也持續推動「藍色公路」(Blue Highways)計畫，利用水路而非道路運輸貨物，並試行微型樞紐，提供貨車轉運空間，促進以更環保的方式完成最後一哩配送，進一步提升道路通行效率和空氣質量。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，新的裝卸區將緩解擁堵，提升街道安全，市民可持續透過官方網絡平台回報問題地點，確保問題迅速解決。副市長喬西(Meera Joshi)說，裝卸區可以減少高達70%的雙排停車現象，市府將從多方面應對交通擁堵問題。

民眾們可透過官方網絡平台提交問題地點，幫助政府更快定位需要改善的區域，推動更有效的政策實施，網址，nyc.gov/LoadingFeedback。