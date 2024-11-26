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州參議員曲怡文提案 阿茲海默、失智症 立法納州府醫保

記者胡聲橋╱紐約報導
現任第17區州參議員曲怡文提出的有關阿茲海默症和失智症問題的法案，已被州長簽署成法。(曲怡文辦公室提供)
現任第17區州參議員曲怡文提出的有關阿茲海默症和失智症問題的法案，已被州長簽署成法。(曲怡文辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日簽署由現任第17區州參議員曲怡文(Iwen Chu)共同提出的法案，將阿茲海默症和失智症及相關健康教育和外展計畫納入州醫療保健系統，目的是使患者有資格獲得社區支持服務，並向受這種疾病影響的家庭提供支持。

曲怡文說，隨著人口老化，社區內阿茲海默症和失智症的患者也在增加，承認並接納這種疾病的患者，讓州政府增加資源，為病人和家屬提供充分的信息和社區支持，這對於緩解病患病情的發展，減輕家人的負擔至關重要。

她表示，這項法律對於因這種疾病而處於困境的家庭，尤其關於移民家庭來說尤其重要。曲怡文認為，移民家庭在異國他鄉本來就缺少親屬朋友幫助，如果有家人得了阿茲海默症和失智症，將給移民家庭帶來異常沉重的負擔和壓力。這項立法將幫助病人和移民家庭獲取關於疾病的充分信息，確保他們得到社區的支持，能及時對患者進行干預。

曲怡文還表示，這項立法可以推遲患者進入養老院的時間，有助於對患者更早進行識別和干預，幫助家人提供恰當的支持，從而為阿茲海默症和失智症病患提供良好的生活品質。

根據阿茲海默症協會(Alzheimer’s Association)的數據，紐約州約有42萬7000人患有阿茲海默症，而且這一數字預計將繼續快速增長。更為嚴重的是阿茲海默症和失智症不僅影響老年人，還會影響30多歲和40多歲的人。

近年來，阿茲海默症關愛服務(Caringkind)一直在華社普及有關阿茲海默症和失智症的知識，並提供支持服務。有需要者可以訪問網站https://reurl.cc/qnmaxp或撥打電話(646)744-2900，他們提供中文服務。

阿茲海默症 移民 養老院

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