州參議員曲怡文提案 阿茲海默、失智症 立法納州府醫保

現任第17區州參議員曲怡文提出的有關阿茲海默症和失智症問題的法案，已被州長簽署成法。(曲怡文辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日簽署由現任第17區州參議員曲怡文(Iwen Chu)共同提出的法案，將阿茲海默症 和失智症及相關健康教育和外展計畫納入州醫療保健系統，目的是使患者有資格獲得社區支持服務，並向受這種疾病影響的家庭提供支持。

曲怡文說，隨著人口老化，社區內阿茲海默症和失智症的患者也在增加，承認並接納這種疾病的患者，讓州政府增加資源，為病人和家屬提供充分的信息和社區支持，這對於緩解病患病情的發展，減輕家人的負擔至關重要。

她表示，這項法律對於因這種疾病而處於困境的家庭，尤其關於移民 家庭來說尤其重要。曲怡文認為，移民家庭在異國他鄉本來就缺少親屬朋友幫助，如果有家人得了阿茲海默症和失智症，將給移民家庭帶來異常沉重的負擔和壓力。這項立法將幫助病人和移民家庭獲取關於疾病的充分信息，確保他們得到社區的支持，能及時對患者進行干預。

曲怡文還表示，這項立法可以推遲患者進入養老院 的時間，有助於對患者更早進行識別和干預，幫助家人提供恰當的支持，從而為阿茲海默症和失智症病患提供良好的生活品質。

根據阿茲海默症協會(Alzheimer’s Association)的數據，紐約州約有42萬7000人患有阿茲海默症，而且這一數字預計將繼續快速增長。更為嚴重的是阿茲海默症和失智症不僅影響老年人，還會影響30多歲和40多歲的人。

近年來，阿茲海默症關愛服務(Caringkind)一直在華社普及有關阿茲海默症和失智症的知識，並提供支持服務。有需要者可以訪問網站https://reurl.cc/qnmaxp或撥打電話(646)744-2900，他們提供中文服務。