候任州參議員陳學理社區辦公室 擬設巴斯海灘

候任州參議員陳學理(右)與他選定的副幕僚長劉雅明(左)。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)第17區候任州參議員陳學理(Steve Chan)11月25日在參加班森賀一家老人中心 的感恩節回饋長者午餐時表示，他今後的社區辦公室將位於巴斯海灘，還有可能在班森賀和8大道 設衛星辦公室。他的工作團隊正在組建中，目前已選定了副幕僚長。

華康會25日在班森賀18大道6906號的老人中心為長者舉辦了感恩節回饋午餐，眾多各族裔長者參加了這次活動。陳學理介紹，他今後的社區辦公室將設在巴斯海灘(Bath Beach)，目前正在找具體地點。他說第17州參議員選區很大，他和州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳，還有市議員莊文怡的選區有重疊，相互之間也有著很好的合作關係。

現在鄭永佳的辦公室在8大道，莊文怡的辦公室在20大道交60街，寇頓的辦公室在國王高速路(Kings Highway)交西13街，他希望他們四個人的辦公室均勻地分布在選區內，這樣選區內的選民去他們其中一人的辦公室都不會太遠，這樣能更好地服務選民。正是出於這樣的考慮，他選擇將辦公室設在巴斯海灘。

陳學理說，他還計畫設立衛星辦公室，有可能一個設在18大道交60街附近，一個設在8大道華社。他計畫今後一周至少去這兩個衛星辦公室一次，聽取當地居民的意見和建議。

陳學理的工作團隊也正在組建中，他說他會組建一支由各族裔優秀人才組成的團隊，能夠團結社區，而不是分裂社區的團隊。陳學理說，已經選擇了劉雅明今後擔任他的副幕僚長，他曾在陳學理的競選團隊工作。