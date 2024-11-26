我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

候任州參議員陳學理社區辦公室 擬設巴斯海灘

記者胡聲橋╱紐約報導
候任州參議員陳學理(右)與他選定的副幕僚長劉雅明(左)。(記者胡聲橋╱攝影)
候任州參議員陳學理(右)與他選定的副幕僚長劉雅明(左)。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)第17區候任州參議員陳學理(Steve Chan)11月25日在參加班森賀一家老人中心的感恩節回饋長者午餐時表示，他今後的社區辦公室將位於巴斯海灘，還有可能在班森賀和8大道設衛星辦公室。他的工作團隊正在組建中，目前已選定了副幕僚長。

華康會25日在班森賀18大道6906號的老人中心為長者舉辦了感恩節回饋午餐，眾多各族裔長者參加了這次活動。陳學理介紹，他今後的社區辦公室將設在巴斯海灘(Bath Beach)，目前正在找具體地點。他說第17州參議員選區很大，他和州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳，還有市議員莊文怡的選區有重疊，相互之間也有著很好的合作關係。

現在鄭永佳的辦公室在8大道，莊文怡的辦公室在20大道交60街，寇頓的辦公室在國王高速路(Kings Highway)交西13街，他希望他們四個人的辦公室均勻地分布在選區內，這樣選區內的選民去他們其中一人的辦公室都不會太遠，這樣能更好地服務選民。正是出於這樣的考慮，他選擇將辦公室設在巴斯海灘。

陳學理說，他還計畫設立衛星辦公室，有可能一個設在18大道交60街附近，一個設在8大道華社。他計畫今後一周至少去這兩個衛星辦公室一次，聽取當地居民的意見和建議。

陳學理的工作團隊也正在組建中，他說他會組建一支由各族裔優秀人才組成的團隊，能夠團結社區，而不是分裂社區的團隊。陳學理說，已經選擇了劉雅明今後擔任他的副幕僚長，他曾在陳學理的競選團隊工作。

陳學理將於明年1月1日上任，他下周將前往州府奧伯尼。他說，社區反對86街遊民所的抗爭已經持續了超過130天，他上任後將針對遊民所問題提出提案。除此以外，公共安全、教育和老年人問題也是他關注的焦點。他尤其提到教育政策小組(PEP)推遲了對特殊高中入學考試合同的投票，他希望12月該小組能最終投票批准。

候任州參議員陳學理參加班森賀一家老人中心的感恩節回饋午餐。(記者胡聲橋╱攝影)
候任州參議員陳學理參加班森賀一家老人中心的感恩節回饋午餐。(記者胡聲橋╱攝影)

8大道 老人中心 投票

上一則

璀璨星城燈光藝術嘉年華 長島艾森豪公園開展

下一則

紐約客談／華人教育維權 方興未艾
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

南加比佛利山最繁華大道 拎名牌包夫婦遇持槍搶劫

南加比佛利山最繁華大道 拎名牌包夫婦遇持槍搶劫
美總統大選後訪台第一人 參議員默克利將與台高層會面

美總統大選後訪台第一人 參議員默克利將與台高層會面
台灣會館38周年慶募款晚宴 嘉賓雲集

台灣會館38周年慶募款晚宴 嘉賓雲集
川普清算阿富汗撤軍爛帳 共和黨參議員擋下指揮官晉升

川普清算阿富汗撤軍爛帳 共和黨參議員擋下指揮官晉升

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
專家預告，將有一個暴風雨系統在下周到達紐約市，可能在感恩節期間帶來影響。圖為去年感恩節梅西百貨大遊行，在晴朗的天氣下舉行。(本報檔案照)

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

2024-11-24 07:37

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國