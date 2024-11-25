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華協會老人中心19周年慶 獎烤雞慶感恩節

記者馬璿╱紐約報導
布碌崙(布魯克林)華人協會日前於班森賀舉行老人中心19周年暨感恩節餐會，邀請上百位會員一同歡慶。(華協會提供)
布碌崙(布魯克林)華人協會日前於班森賀舉行老人中心19周年暨感恩節餐會，邀請上百位會員一同歡慶。(華協會提供)

布碌崙(布魯克林)華人協會(Brooklyn Chinese-American Association)日前於班森賀舉行老人中心19周年暨感恩節餐會，邀請上百位會員一同歡慶。席間，多位民選官員到場表彰華聯會，感謝其為社區的貢獻。

餐會於20大道的煌嘉囍宴酒樓開幕，邀請社區團體帶來舞龍舞獅及舞蹈表演，華協會會長麥保羅也與民選官員同切蛋糕慶祝。麥保羅表示，自1988年起華協會就在日落公園扎根，並於2005年創立班森賀的老人中心。他也特別感謝協會會員、工作人員以及民選官員自協會成立以來便持續支持，期望未來能提供給華社更優質的服務。

席間，包含第49選區州眾議員鄭永佳、第17選區州參議員曲怡文、第43選區市議員莊文怡；而市長亞當斯、第9選區國會眾議員克拉克(Yvette Clarke)及第48選區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)辦公室代表也一同出席。除到場致詞外，也為華協會頒發感謝狀，表揚協會多年來為社區的付出。

州參議員曲怡文表示，活動不只是慶祝老人中心成立19年的日子，更恰逢感恩佳節，意義非凡；她感謝協會創立至今為社區內長者與孩童的照護，並祝福與會嘉賓在闔家歡慶的感恩節能平安、快樂地度過。

市議員莊文怡則為本次活動贊助多隻烤雞作為抽獎禮物，她致詞祝福與會者節日快樂，並提到自己位於20大道6514號的辦公室鄰近宴會場所，鼓勵有需要的民眾可隨時到她辦公室求助。

目前華協會在布碌崙共設有兩處行政及社區服務辦公室，在日落公園6大道、8大道、班森賀20大道和羊頭灣的U大道則共有五間老人中心，其餘幼兒教育中心、學前教育中心及青少年服務部則分別坐落在8大道與6大道上。

老人中心 20大 日落公園

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