尹導涉競選欺詐 傳遭刑事調查

州眾議員初選華裔參選人尹導據報因涉嫌選舉募捐欺詐而遭到聯邦刑事調查，目前官方尚未證實該消息。(記者高雲兒╱攝影)

曾參與今年州議員初選的華裔民主黨 參選人尹導，此前被指涉嫌競選募款欺詐，據報正遭到聯邦刑事調查。截至發稿時，尹導沒有回應此消息。

尹導今年6月參與了法拉盛 所在的州眾議會第40選區的民主黨初選，挑戰現任議員金兌錫(Ron Kim)。在初選開始前，「紐約時報 」發布調查報導，指尹導涉嫌冒用他人姓名為自己籌集小額捐款以獲得市競選財務委員會的公共匹配基金。尹導當時回應稱自己是清白之身，否認相關指控。

「紐約時報」24日再發跟進報導，稱根據數名知情人士的說法，紐約東區聯邦檢察官已就此募捐欺詐指控展開了針對尹導的刑事調查。根據紐約州的競選財務規定，參選人若收到小額捐款，可同時獲得數倍於捐款額的公共匹配資金。此前的報導顯示，尹導在今年參選期間利用這項規則獲得了16萬2800元的匹配資金，是獲得此項金額最多的參選人之一。

然而，「紐約時報」的調查發現，尹導所提交的捐款名單中，有大量當事人表示自己從未向他捐款。一名名為阿里(Asif Alli)的「捐款人」透露，他在接到FBI的電話後才知道自己出現在了尹導的捐款名單中，然而事實上他從未向尹導捐款。

據報導，聯邦調查的範圍除了尹導的募捐資金來源外，還包括競選資金的去向。消息人士透露，調查人員的關注對象之一是一名名為格蘭岱爾(Jessica Grandel)的女性。根據尹導的競選財務報告，格蘭岱爾作為競選顧問，曾獲得3725元報酬；而競選團隊在法拉盛租賃的一處價值8000元的公寓，其租金亦被支付到格蘭岱爾名下。

此外，她在初選前臨時成立的一家公司還從競選資金中獲取了4440元用於購買口罩和洗手液。紀錄還顯示，格蘭岱爾與尹導是舊相識，在尹導2020年參與的皇后區區長競選中，她就曾以競選團隊員工和顧問的身分獲得過超過2萬元的報酬。

目前，所有相關人物及調查機構均未對此消息予以置評。尹導的個人電話無法接通，也沒有回應本報的置評請求。