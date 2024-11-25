史島前市警性侵未成年男性 最高終身監禁

史島前市警性侵未成年男性罪成。(檢方提供)

前市警察局警員泰拉諾瓦(Christopher Terranova)近日被紐約東區聯邦地區法院的一個陪審團裁定罪成，六項罪名包括性剝削(sexually exploiting)、企圖性剝削(attempting to sexually exploit)，以及引誘及脅迫三名15歲和一名12歲的未成年男性。泰拉諾瓦將面臨最低15年，最高終身監禁。

根據法庭文件，2023年3至5月，泰拉諾瓦將一名被搶劫的男孩作為目標。當這名男孩到位於史島的市警121分局報案，泰拉諾瓦從警察局數據庫中的搶劫投訴中找到了男孩的手機號碼，並向他發送了訊息，隨後詢問了案件的調查情況，並詢問男孩是否對警察局或其青少年項目感興趣。

在社群媒體 上經過一些交流後，他要求這名男孩將他添加到社群媒體Snapchat 或Instagram上。在 Snapchat 上，他開始向男孩詢問露骨的性問題，並向男孩發送了一張自己私處的照片，並要求男孩也給他發送一張露骨的性照片。這名男孩將這些不當訊息告訴了他媽媽，他媽媽向警方報了案。

泰拉諾瓦還與另兩名未成年人有過性接觸。他開車把一個熟人的兒子從生日派送回家後，把這名男孩帶到一個僻靜的地點，並引導受害者和他發生性行為。

被告在社群媒體上認識了一名住在德克薩斯州的受害者，他至少16次前往德州 探望這名男孩，並在男孩家附近購買了一套房子。被告在一條訊息中說：「你和我在一起…和我做愛超出了一切發生皆有原因的道理。法庭證據顯示，這名男孩信任被告的原因之一是被告是警察。

紐約東區檢察官皮斯(Breon Peace)表示，父母和兒童照顧者應該與孩子討論在線交流潛在的危險，並向執法部門報告不當接觸。