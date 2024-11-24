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黃敏儀贈社區526隻火雞 創新紀錄

記者高雲兒╱紐約報導
市議員黃敏儀延續感恩節傳統，舉辦規模空前的火雞派發活動。(記者高雲兒╱攝影)
市議員黃敏儀延續感恩節傳統，舉辦規模空前的火雞派發活動。(記者高雲兒╱攝影)

市議員黃敏儀(Sandra Ung)延續感恩節傳統，舉辦規模空前的火雞派發活動。當天共有526隻火雞被分送給當地的社區組織、非營利機構、食物銀行、公屋居民以及其他民眾，幫助社區居民享用一頓溫馨的感恩節大餐。

自黃敏儀議員上任以來，每年都舉辦火雞派發活動，規模逐年擴大。今年的活動得到了多方支持，包括法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)、H Mart、華人地產協會、紐約市木工工會、Bronx Spreading Love、GrubHub以及道格拉斯頓(Douglaston)的Food Bazaar等贊助商。

黃敏儀感謝贊助商的慷慨支持，能夠幫助那些面臨經濟困難的家庭，「這些免費火雞雖然是微不足道的一份禮物，但能為人們減輕假期的負擔，帶來些許安心。我對今年活動能創歷史新高感到無比感恩。」

法拉盛華商會首席顧問杜彼得說從15年前開始派發火雞，「近幾年來很高興能與黃敏儀合作，將火雞送到有需要的社區」。今年的火雞被分送給許多機構和家庭，包括當地的食物銀行、租戶協會、老人中心及其他有需要的群體，覆蓋了整個選區。受益機構包括華策會、台灣會館、羅森塔爾自助老人中心、友人教會及聖保祿韓山天主教堂。

黃敏儀表示，在這充滿挑戰的時代，彼此支持比以往任何時候都更重要，「感恩節是一個反思和感恩的時刻，也是向朋友和鄰居伸出援手的機會。我希望這次活動的小小善舉，能為我們社區的家庭帶來溫暖和歡樂，讓他們度過一個幸福的假期。」

黃敏儀感謝贊助商的慷慨支持，能夠幫助那些面臨經濟困難的家庭，「這些免費火雞雖然是...
黃敏儀感謝贊助商的慷慨支持，能夠幫助那些面臨經濟困難的家庭，「這些免費火雞雖然是微不足道的一份禮物，但能為人們減輕假期的負擔，帶來些許安心。(記者高雲兒╱攝影)

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