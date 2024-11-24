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上海聯誼會與上海總商會慶35周年 趙小蘭為會刊作序

記者范航瑜╱紐約報導
美國上海聯誼會與美國上海總商會23日在曼哈頓華埠舉辦35周年會慶聯歡會。(記者范航瑜╱攝影)
美國上海聯誼會與美國上海總商會23日在曼哈頓華埠舉辦35周年會慶聯歡會。(記者范航瑜╱攝影)

美國上海聯誼會與美國上海總商會23日在曼哈頓華埠的溫德姆花園酒店(Wyndham Garden Hotel)舉辦35周年會慶聯歡會，並發放紀念會刊，吸引上百名嘉賓到場慶祝。第18任美國運輸部長暨第24任美國勞工部趙小蘭(Elaine L. Chao)為會刊撰寫序言。

趙小蘭在序言中提到：「逆風無畏，滬籍鄉親們會務興旺。」此外，中國駐紐約總領事館、上海市歸國華僑聯合會以及鋼琴家朗朗也紛紛發來賀函。

上海聯誼會會長吳愷表示，本次活動籌備了約五個月，其中包括製作35周年紀念會刊。這本會刊內容涵蓋35年間的美中文化交流、商業合作及會員風采，並收錄了大量的珍貴歷史照片。他指出：「我們35年的成長，有很多故事值得總結。」

上海聯誼會自1989年註冊，1990年正式成立運作，上海總商會則於1994年成立，成員匯聚商界精英。多年來，聯誼會和商會積極支持祖籍國發展，包括中國申奧成功後，會員慷慨資助水立方游泳館建設；疫情初期，聯誼會和商會還在第一時間空運國內急需的口罩和體溫計給上海僑聯。

中國駐紐約總領館僑務組副主任李沛原與領事王隆浩出席了本次活動。美東三江慈善公所、美國紹興同鄉會、美國溫州同鄉會及緬甸同鄉會等兄弟僑團致詞。工商界人士、橋梁專家及商業精英也齊聚一堂，共同交流。現場還邀請四川自貢市雜技團表演，節目包括晃板翹碗與青花韻壇技，為聯誼活動增添亮點。

美國上海聯誼會與美國上海總商會23日在曼哈頓華埠舉辦35周年會慶聯歡會。(記者范...
美國上海聯誼會與美國上海總商會23日在曼哈頓華埠舉辦35周年會慶聯歡會。(記者范航瑜╱攝影)

趙小蘭 勞工部 華埠

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