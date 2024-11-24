紐約台灣商會第48屆年會 回顧過去展望未來

中華民國僑委會委員長徐佳青致詞。(記者何振忠╱攝影)

紐約台灣商會23日在皇后區法拉盛 舉辦第48屆年會，吸引了眾多商界人士及社區代表踴躍參與。此次年會活動內容豐富，展現了紐約台灣商會在促進商業發展和文化交流方面的努力，也反映了台灣企業在相關領域的積極參與和成就。

年會由會長林慶甫致開幕詞拉開序幕。他表示，商會自成立以來，不斷努力為僑胞服務，促進美台文化與經濟的交流，並感謝所有幹部與會員的支持與參與，成就了今日商會的蓬勃發展。隨後，創會會長蔡仁泰致詞，分享了商會48年來的發展歷程，並表達了對商會未來的美好期許和對所有會員的感謝。

中華民國 僑務委員長徐佳青在致詞中表示，儘管活動結束後她將直接趕往機場返回台灣，但此次年會是她此行的重要行程之一。她特意來到現場與老朋友相聚，並高度讚揚紐約台灣商會多年來求新求變的精神與成果。她特別向國策顧問樊豐忠醫生頒獎，感謝他的貢獻。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強會中致詞，肯定了台灣商會多年來的貢獻，並強調商會在促進台灣與美國經貿及文化交流中的重要作用。國會眾議員 孟昭文、州參議員劉醇逸、北美洲台灣商會聯合總會總會長陳世修以及世界日報紐約社社長張宗智等出席支持。

當晚的活動還包括精彩的表演與互動環節。多位僑界及商界人士的歌唱演出贏得了熱烈掌聲，薩克斯風獨奏更是將現場氣氛推向高潮。此外，活動設有多輪抽獎，為年會增添了歡樂。