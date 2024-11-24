李榮恩送感恩節火雞 下東城規模最大
感恩節即將到來，紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)與服務機構Vision Urbana，23日在曼哈頓下東城(Lower East Side)舉辦第六屆年度火雞派送活動，向1100個政府樓家庭送出火雞。
李榮恩與Vision Urbana過去六年來持續舉辦下東城規模最大的火雞派送活動，受惠對象包括市住宅局(NYCHA)和Section 8的住戶家庭。
「食品價格持續上漲，我們深知生活的艱難。火雞派送旨在減輕家庭負擔，確保每個家庭都能在感恩節享用火雞，並為社區增添節日的喜悅」，李榮恩表示，「我很自豪能支持公屋居民，幫助他們與家人共度佳節。祝選區內每位居民感恩節快樂、身體健康。」
居住在布隆街(Broome St.)131號政府樓蔣女士(Ms. Cheong，音譯)已經99歲高齡，在這棟樓已經居住了4、50年。女兒Rita代母親前來領取火雞。她表示，自己母親可以說是這棟樓最早的亞裔住戶。「我很感激李榮恩還有馬泰等民代舉辦這次活動，我已連續參加多年。」Rita透露，計畫準備「美式風格」的烤火雞搭配土豆等傳統配菜。
活動合作夥伴包括聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員馬泰(Christopher Marte)、西語裔聯盟(Hispanic Federation)、紐約市食物銀行(Food Bank For New York City)、三一教堂(Trinity Church Wall Street)及聯合勸募(United Way)。
Vision Urbana是一家致力於提供食物救濟的非營利機構。運行總監迪亞茲(Eric Diaz)表示：「我們每周為市住宅局住戶提供可負擔且有營養的食品，但節日期間更需要傳遞希望與資源。」自2019年起，李榮恩便與Vision Urbana合作，為下東城長者發放生活必需的食品，其中很大一部分為華人。
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