警突襲布碌崙按摩店 1華女涉賣淫被捕

布碌崙海洋公園一家華人按摩店遭警方突襲。(本報檔案照)

警方近日查獲位於布碌崙 (布魯克林)海洋公園(Marine Park)附近的一個華人按摩店，一名華裔 女性被逮捕，這家華人按摩店涉嫌賣淫。

20日下午大約3時40分，警方突襲了位於布碌崙S大道3401號的一家按摩店，這家按摩店的招牌上寫著「Linglong Harmony SPA Inc.」，上列服務項目「hot stone body / foot massage」。警方稱，44歲的華裔女性黃農初(Nongchu Huang，姓名均為音譯)在此案中被捕，這名嫌疑人是布碌崙8大道華裔社區居民。

黃農初被指在學區 內勸誘賣淫(promoting prostitution school zone)、在學區賣淫(prostitution school zone)和助長賣淫(promoting prostitution)。根據現場錄像，有兩名女性在這次警方的突襲行動中被戴上手銬帶走，但不知道這兩人中是否有黃農初本人。

據報導，當地社區的居民發現，這個按摩店在伴遊網站上明目張膽做廣告。本周初，居民把這個情況告訴了第59區州眾議員威廉姆斯(Jamie Williams)，認為這家按摩店不僅從事按摩，還存在非法活動。接到舉報，威廉姆斯親自打電話給這家按摩店，想知道這家店提供什麼服務，但她被告知這家店「不接受女性」。

當地居托依沃弗(Sheri Toiv)說，按摩店附近有學校，還有幼兒園，按摩店會給當地社區帶來不安定和不安全。她肯定警方的突襲行動，並表示，除非這家店被徹底關停，否則她不會到這家店附近走動。

據了解，該間按摩店開業僅一周。黃農初將於數周後再次出庭。