男子涉持刀襲擊 華埠五分局緝嫌

嫌犯涉嫌持刀襲擊男子，華埠五分局籲公眾提供線索。(市警提供)

曼哈頓華埠 包厘街(Bowery)本月早前發生襲擊案件，一名男子因口角紛爭持刀傷人，目前市警(NYPD)正確認嫌疑人的身分和下落，受害者則情況穩定。

根據警方報告，在本月10日傍晚5時50分前後，華埠市警五分局接報稱，在包厘街交東豪斯頓街(E Houston St.)的路口處，一名身分不明的男子與一名25歲的男性發生了言語爭執。在爭執過程中，前者突然亮出一把刀，刺傷了受害者的軀幹。案發後，嫌疑人迅速徒步逃離現場，目前去向不明。

受害者隨後由急救人員送往醫院接受治療。據院方消息，受害者情況穩定。警方提供的描述顯示，嫌疑人為男性，膚色較深，身材瘦削。案發時，他身穿黑色針織帽、黑色夾克、灰色衛衣、帶有黑色條紋的灰色運動褲和黑色運動鞋。目前，警方已發布了嫌疑人影像資料，並呼籲民眾提供任何可能有助於案件偵破的信息。

本案的案發地點，也是較多華埠居民前往的華埠青年會(Chinatown YMCA)所在地，也曾是大學睦鄰之家(University Settlement)豪斯頓社區中心(Houston Street Center)，舉辦過多場社區活動。

目前，案件仍在進一步調查中。警方呼籲公眾提高警覺，且知情民眾民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特 )上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。