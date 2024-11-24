我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

男子涉持刀襲擊 華埠五分局緝嫌

記者劉梓祁╱紐約報導
嫌犯涉嫌持刀襲擊男子，華埠五分局籲公眾提供線索。(市警提供)
嫌犯涉嫌持刀襲擊男子，華埠五分局籲公眾提供線索。(市警提供)

曼哈頓華埠包厘街(Bowery)本月早前發生襲擊案件，一名男子因口角紛爭持刀傷人，目前市警(NYPD)正確認嫌疑人的身分和下落，受害者則情況穩定。

根據警方報告，在本月10日傍晚5時50分前後，華埠市警五分局接報稱，在包厘街交東豪斯頓街(E Houston St.)的路口處，一名身分不明的男子與一名25歲的男性發生了言語爭執。在爭執過程中，前者突然亮出一把刀，刺傷了受害者的軀幹。案發後，嫌疑人迅速徒步逃離現場，目前去向不明。

受害者隨後由急救人員送往醫院接受治療。據院方消息，受害者情況穩定。警方提供的描述顯示，嫌疑人為男性，膚色較深，身材瘦削。案發時，他身穿黑色針織帽、黑色夾克、灰色衛衣、帶有黑色條紋的灰色運動褲和黑色運動鞋。目前，警方已發布了嫌疑人影像資料，並呼籲民眾提供任何可能有助於案件偵破的信息。

本案的案發地點，也是較多華埠居民前往的華埠青年會(Chinatown YMCA)所在地，也曾是大學睦鄰之家(University Settlement)豪斯頓社區中心(Houston Street Center)，舉辦過多場社區活動。

目前，案件仍在進一步調查中。警方呼籲公眾提高警覺，且知情民眾民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

華埠 曼哈頓 推特

上一則

湖南同鄉會卡拉OK賽 歌舞熱鬧

下一則

警突襲布碌崙按摩店 1華女涉賣淫被捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男

法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見持槍亞裔男
仿效華埠打造非洲城？費城部分居民反對：我們先到的

仿效華埠打造非洲城？費城部分居民反對：我們先到的
金山華埠「萬家燈火光相照」迎賓 正式啟動

金山華埠「萬家燈火光相照」迎賓 正式啟動
華埠人力中心感恩會 學子分享經歷和感受

華埠人力中心感恩會 學子分享經歷和感受

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
（取自X）

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

2024-11-21 13:50
知情人透露，河邊垂釣遭捅亡華男，住於地蘭西街某租賃公寓。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

2024-11-20 10:54

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂